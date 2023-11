Filme, dezbateri şi concerte la a XIII-a ediţie a Festivalului de Film Evreiesc din București

Festivalul de Film Evreiesc din București / FOTO: https://semperculturalia.ro/

În deschiderea BJFF, duminică, de la ora 18,00, la ARCUB, va fi proiectat un film de tip docudrama - "The Klezmer Project" ("Proiectul Klezmer") - premiat la Festivalul de la Berlin din acest an, care vorbeşte despre o limbă (idiş), o cultură (klezmer) şi un mod de viaţă (shtetl) pe care cel de-al Doilea Război Mondial le-a şters definitiv de pe harta Europei.

* "The Boy" ("Băiatul"), care a fost scris, produs şi regizat de Yahav Winner, cineastul ucis de Hamas la 7 octombrie, în timp ce îşi apăra soţia şi fiica, ambele supravieţuind datorită lui, spune o poveste de familie care reflectă viaţa de zi cu zi din Kfar Aza, kibbutzul copilăriei lui Winner, aceeaşi cu viaţa în numeroase alte sate israeliene de la graniţa cu Gaza.

* O altă producţie - "You will not play Wagner" ("Nu vei cânta Wagner") - prezintă o dilemă care, deşi nu este nouă, este de actualitate: se poate trece peste poziţia politică cu efecte devastatoare a unui autor atunci când este evaluată opera lui artistică? În ce măsură interpretarea unei compoziţii wagneriene impietează asupra memoriei victimelor sau supravieţuitorilor Holocaustului?

* Filmul artistic "Terezin" propune un răspuns la procesul de dezumanizare urmărit de nazişti în lagărele de concentrare, care a fost păstrarea umanităţii prin artă, în timp ce filmul propus de GOETHE Institut - "When Hitler stole the pink rabbit" ("Când Hitler a furat iepuraşul roz") readuce în actualitate romanul clasic, semi-autobiografic, al scriitoarei Judith Kerr, axat pe povestea unei familii evreieşti din Germania care reuşeşte să se salveze fugind chiar înainte de instalarea regimului nazist, în 1933.

* "Egypt a Love Song" ("Egipt, un cântec de dragoste") este un film care pune problema identităţii şi a exilului, exterior şi interior, prin experienţa pe care o traversează personajul principal pe măsură ce relaţiile dintre evrei şi arabi se transformă sub influenţa istoriei.

* Parafrazând titlul romanului lui Eric Knight, This above all, filmul "Life above all" (Viaţa mai presus de orice) care porneşte de la cartea lui Allan Stratton, Chanda's Secrets, vorbeşte despre stigmatul social, despre climatul otrăvitor al bârfei şi zvonurilor şi despre modul în care două fete sunt nevoite să facă faţă, prea devreme, provocărilor vieţii, într-o parabolă cu discrete trimiteri biblice.

Dezbaterea cu titlul "Viaţa e frumoasă? Psihologia copilului în Holocaust" este modalitatea aleasă de Keren Rosner şi Ovidiu Raeţchi pentru a dialoga despre modul în care copiii fac (sau nu) faţă provocărilor aduse de război.

Un oaspete din străinătate, din Anglia, Elli Stern, autoare a romanului "Sunetul Roşu", va susţine o conferinţă despre muzicieni evrei, supravieţuitori ai lagărelor de concentrare naziste, care au modelat atât identitatea descendenţilor lor, cât şi pe cea a moştenitorilor muzicali ai acestora.

Pornind de la filmul "Life above all", participanţii la dezbaterea "De la Izvorul femeilor la Secretul Chandei. Africa in ochii cineaştilor evrei", Felicia Waldman şi Mihai Fulger, propun un dialog despre imaginea Africii în arta cinematografică a doi producători evrei: Dan Michael Schlanger şi Radu Mihăileanu.

Printre activităţi se numără şi concertul "IN MEMORIAM Dan Michael Schlanger", care va avea loc la Catedrala Romano-Catolică Sfântul Iosif din Bucureşti, care prezintă muzica evreiască în diverse forme de manifestare ale acesteia.

Festivalul de Film Evreiesc (Bucharest Jewish Film Festival) se înscrie într-o reţea care include evenimente organizate în întreaga lume sub brand-ul Jewish Film Festival.

Ediţia de anul acesta a Festivalului este organizată de Asociaţia SEMPER CULTURALIA, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, şi este susţinută de Ambasada Israelului la Bucureşti, Ambasada Germaniei la Bucureşti, Ambasada Canadei la Bucureşti, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii, Primăriei Municipiului Bucureşti, prin ARCUB şi Centrului Naţional al Cinematografiei.

Preluare: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI