Filmările pentru „Batman” au fost întrerupte. Actorul Robert Pattinson are COVID-19

Filmările la producţia "The Batman" au fost oprite în Marea Britanie, au anunţat joi studiourile Warner Bros., după ce un membru al echipei a contractat noul coronavirus. Potrivit revistei Vanity Fair, persoana în cauză ar fi chiar actorul principal Robert Pattinson, relatează AFP şi dpa.

The Batman

"Un membru al echipei care lucrează la producţia "The Batman" a fost testat pozitiv la COVID-19 şi a fost plasat în izolare conform protocoalelor în vigoare", a precizat Warner Bros. într-un comunicat.



"Filmările sunt temporar suspendate", a adăugat studioul, fără a preciza identitatea persoanei infectate.



Revista Vanity Fair afirmă, potrivit "unor surse de încredere", că ar fi vorba despre cel care îl întruchipează pe Batman, actorul britanic Robert Pattinson.



Filmările la "The Batman", care urmează să apară în cinematografe în iunie 2021, au fost deja întrerupte în martie din cauza pandemiei de COVID-19 şi tocmai fuseseră reluate la studioul Leavesden, în apropiere de Londra.



Alături de actorul din "Twilight", Robert Pattinson, filmul, regizat de Matt Reeves, îi mai are în distribuţie pe Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell şi Andy Serkis.

