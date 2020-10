Filippo Grandi, Înaltul Comisar ONU pentru Refugiaţi a fost testat pozitiv la COVID-19

"Am simptome uşoare şi sper să mă refac repede", a scris Grandi pe Twitter.

Înaltul Comisar a reamintit cât de importante sunt spălatul pe mâini, păstrarea distanței și purtarea măștii de protecție.

Filippo Grandi a intrat în izolare, dar nu-și întrerupe activitatea: va lucra de acasă.

I am engaging with UNHCR’s Executive Committee from home as I have to isolate after testing positive to #COVID19.



I only have mild symptoms and hope to recover soon.



A reminder of the importance of washing hands keeping distances and wearing masks! pic.twitter.com/LtUMD7ti64