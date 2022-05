Cel puţin şapte morţi într-un incendiu pe un feribot în Filipine

Incendiul a izbucnit pe Mercraft 2 în timp ce transporta 124 de pasageri de pe insula Polillo spre Real, provincia Quezon, pe insula principală Luzon.

Şapte persoane au murit şi 120 au fost salvate, a declarat purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă din Filipine, Armando Balilo.

La bord se aflau în total 134 de pasageri şi membri ai echipajului. Operaţiunile de căutare pentru găsirea supravieţuitorilor sunt în desfăşurare.

In the Philippines there was a fire on the passenger ship Mercraft 2. At least seven people died, there were 142 people on board, 105 people rescued - CNN Philippines. pic.twitter.com/REjrUMBtzO