„Fii prietenul prietenilor tăi!” – cel mai mare târg de adopții din București. 66 de animale și-au găsit stăpân

„Fii prietenul prietenilor tăi!” – cel mai mare târg de adopții din București

„Suntem mândri de reușita acestui eveniment și sperăm că nu va fi doar prima ediție. În cadrul târgului am reușit adopția a 34 de căței și 32 de pisici. Nu am fi putut realiza toate aceste lucruri fără partenerii de la Adăpostul ONE Rescue, Asociația Animal Society, Fundația Speranța, Asociația Little Paws Squad and The Environment și Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (A.S.P.A) cărora doresc să le mulțumesc. Totodată, aș dori să le mulțumesc celor care au promovat acest eveniment: Dorian Popa, Speak, Ionuț Rusu, George Tănase, Alex Delea dar și alții reușind să ne ajute în ceea ce ne-am propus: să găsim cămine iubitoare pentru cât mai multe animăluțe. Și nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc locației care ne-a găzduit, ParkLake Shopping Center și tuturor celor care au avut curaj să adopte un animal în aceste zile”, a precizat organizatorul și președintele Asociației RAM: Respectă, Ajută, Muncește – Andrei Radu.

Evenimentul a făcut parte dintr-un proiect mai amplu al asociației, desfășurat pe parcursul a trei luni de zile în care 50.000 de bucureșteni au fost informați despre importanța sterilizării câinilor, despre mijloacele prin care își pot steriliza animalul în mod gratuit, dar și despre numărul în creștere de animale din adăposturi.

