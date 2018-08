Fifor: "Dan Nica a solicitat constituirea unei comisii parlamentare de anchetă pentru analizarea evenimentelor din 10 august. Pentru asta a fost ameninţat cu moartea"

Mihai Fifor, pe Facebook / FOTO: Facebook

"Ieri, şi susţin cu tărie această propunere, colegul nostru, europarlamentarul Dan Nica, a solicitat constituirea unei comisii parlamentare de anchetă pentru analizarea evenimentelor din 10 august. Pentru asta a fost ameninţat cu moartea", susține Mihai Fifor într-o postare pe Facebook.

"Nu este singurul membru PSD care primeşte astfel de ameninţări şi nu putem permite perpetuarea şi accentuarea politicii iresponsabile de fracturare a societăţii româneşti", a adăugat ministrul.

"De aceea, această comisie trebuie constituită de îndată", este de părere Fifor.

"Guvernele se schimbă de către majorităţi parlamentare rezultate în urma votului democratic şi nu prin violenţe puse la cale în stradă", conchide Fifor.

Liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica, a cerut înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis referitoare la proteste, spunând că acesta a făcut acuzaţii dure la adresa Jandarmeriei, fără să aibă dovezi, reamintește News.ro. Nica a susţinut că şeful statului nu este interesat de stingerea conflictelor din societate, ci vrea escaldarea lor pentru câştiguri electorale.

"Încă din seara protestelor, preşedintele Iohannis a lansat o serie de acuzaţii dure la adresa Jandarmeriei, în lipsa oricăror dovezi şi informaţii operative. Acest fapt denotă rea-voinţă şi dorinţa evidentă de a stimula şi mai mult violenţele existente. Ca şi Băsescu, Iohannis nu este interesat de stingerea conflictelor din societatea românească ci, dimpotrivă, de escaladarea lor pentru câştiguri electorale. Toate acestea în tandem cu un aparat de propagandă agresiv, finanţat din surse obscure. Cred că s-au depăşit nişte limite democratice în acest război politic şi consider necesară înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă, care să aducă lumină pe scena publică", a declarat liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica, într-un comunicat de presă citat de Mediafax.

Potrivit președintelui delegației PSD din Parlamentul European, șeful statului trebuie să înțeleagă că "schimbarea guvernului altfel decât prin mijloace democratice este ilegitimă".

Duminică, Fifor prezintă o perspectivă proprie, în 6 puncte, asupra evenimentelor din august, de la mitingul diasporei din Piața Victoriei.

"Și ne intrebam din nou, care este miza? Cui foloseste daramarea prin violenta a guvernului legitim al Romaniei? Cui foloseste destabilizarea tarii intr-un moment atat de important cum este cel al pregatirii preluarii Presedintiei Consiliului UE?", scrie senatorul PSD.

În acest context, el aduce în discuție rezultatele summitului NATO din iulie, de la Bruxelles, și măsurile luate de guvernarea PSD-ALDE.

"Romania a fost evidentiata din nou, in cadrul Summit-ului, ca pol de stabilitate si, totodata, drept cel mai important furnizor de securitate la Marea Neagra si in Balcanii de Vest. Cui foloseste, in aceste conditii, proiectarea iresponsabila a unei imagini de tara instabila, cuprinsa de haos, cu "flacari si sange" pe strazile Bucurestiului? Romania, prin masurile luate de Guvernarea PSD-ALDE are cea mai importanta crestere economica si anul acesta. Pe cine deranjeaza in asa de mare masura succesul Programului de guvernare votat de milioane de romani, incat acest guvern trebuie daramat cu orice pret? Cine se face vinovat de modul iresponsabil in care a fost deturnat protestul pasnic al celor din Piata Victoria? De ce aceasta disperare ca PSD-ALDE sa nu guverneze si in 2019, anul alegerilor pentru Parlamentul European si pentru Presedintia Romaniei?", se întreabă Fifor.

"Toate acestea sunt intrebari care solicita raspunsuri imediate, pentru ca, atat romanii cat si comunitatea internationala sa stie adevarul", subliniază politicianul.

"Ce inca pare a nu se fi inteles, este faptul ca 2018 este totusi anul Centenar. Anul in care trebuia sa celebram unitatea si solidaritatea romanilor de oriunde s-ar afla acestia. Cred ca inca nu este prea tarziu sa incepem sa facem lucrul acesta", își încheie Mihaif Fifor postarea.

