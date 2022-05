Fetiţa de cinci ani care a primit un transplant de ficat a murit marți seară la Fundeni

„Fetita care a suferit un transplant de ficat pe data de 30 aprilie a decedat in seara zilei de 17 mai, ora 20:40, in urma complicatiilor postoperatorii aparute in ultimele zile”, a precizat Institutul Clinic Fundeni.

Starea fetiței s-a agravat în ultimele trei zile, iar luni a suferit o nouă intervenție chirurgicală.

Copila era internată la terapie intensivă, în stare extrem de gravă.

Fetița a fost iniţial suspectă de hepatită A, dar analizele au infirmat diagnosticul. Părea să aibă hepatita misterioasă care a alertat întreaga lume. Deja avea insuficiență hepatică acută, când a fost transferată de la Spitalul„Grigore Alexandrescu” la Fundeni.

Acolo, medicii au stabilit că are o afecţiune genetică rară, boală Wilson. Diagnosticul a venit la aproape o lună de la prima internare. Creierul său era deja în pericol, iar medicii au decis să-i facă transplantul de urgenţă.