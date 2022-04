Fetița cu hepatită necunoscută intră în operația de transplant de ficat. Părinții mulțumesc familiei donatorului, un tânăr de 17 ani

Fetița de 5 ani cu hepatită acută cauzată de o boală genetică rară intră la această oră în operație pentru transplant hepatic. Ea primește o parte din ficatul unui tânăr de 17 ani aflat în moarte cerebrală. Operația are loc la Institutul Fundeni din Capitală și este o premieră a ultimilor ani în România.

”Prima dată când am fost la spital ni s-a spus hepatită A, pe urmă am făcut mai multe teste și au zis că nu este, ieșeau negativ și după aproape 3 sapt ni s-a spus boală Wilson. Este mică, firavă, slăbită, așa mult în spital nu este ușor, sperăm să se facă bine. Ieri am aflat că este un donator de 17 ani, din ficatul lui salvează mai mulți copilași”, a spus mama fetiței pentru TVR.

Părinții fetiței au mulțumit familiei tânărului care a donat o parte din ficat pentru transplant.

”Muțtumim foarte mult familiei, dacă am putea ajuta și noi am face-o cu drag. Doctorii de aici se implică foarte mult sperăm să fie ok”, a spus tatăl fetiței.

