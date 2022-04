Fetița cu hepatită a ieșit din operația de transplant de ficat. Medicii spun că este în stare stabilă, dar următoarele ore sunt foarte importante pentru evoluția ei

ACTUALIZARE 22.35 Operația pentru fetița de 5 ani s-a încheiat cu bine, a anunțat dr. Radu Zamfir, director executiv la Agenția Națională de Transplant. Starea fetiței este stabilă, dar următoarele ore sunt cruciale pentru evoluția ei, pentru că aceasta depinde de reacția corpului față de organul transplantat.

Operația a durat 4,5 ore, fără să punem la socoteala și secționarea ficatului, care a durat cam o oră.

ACTUALIZARE 20.10 Sunt deja trei ore de cînd au început operațiile pentru transplant la Institutul Fundeni din Capitală. Totul a decurs bine pînă acum, au anunțat medicii în urmă cu puțin timp. Fetița de 5 ani este în stare stabilă, iar intervenția în cazul ei se apropie de final. Iată declarațiile făcute de medici:

ACTUALIZARE 19.25 Echipa de chirurgie cardiovasculară lucrează la o arteră, transmit corespondenții TVR de la Institutul Fundeni.

ACTUALIZARE 18.30 Operațiile de transplant au început la ora 17.00 și ar trebui să dureze între 4 și 8 ore, transmite Diana Dumitrașcu. Sunt 10 medici în cele două săli de operații și alți zeci de oameni care ajută. Intervenția este una delicată, având în vedere starea copilei din ultimele zile.

ACTUALIZARE 18.15 “Pe data de 2 mai fetița face 5 ani, sperăm că asta va fi cadoul ei, o nouă viață”

Părinții fetiței de cinci ani nu vor uita niciodată această zi în care copilul lor a fost supus unei operații de transplant.

GEORGIANA, mama fetiței: E emoționant că copilul tău urmează să fie operat, dar nu orice operație, ci una grea.

Niciun moment nu și-au imaginat că fetița va trece prin această grea încercare. O scurtă vizită la medicul de familie, pe 4 aprilie, s-a transformat într-un lung drum la spital.

LIVIU, tatăl fetiței: Ne-au trimis să o internăm de urgență că are hepatită, am ajuns la Slatina la noi la spital, ne-au spus că nu sunt locuri, au apelat la spitale din Olt, nu erau locuri și am ajuns la Grigore Alexandrescu.

25 de zile a stat copila internată la Spitalul Grigore Alexandrescu, cu diagnostic de hepatită acută de cauză necunoscută. În final, medicii au stabilit că suferă de boala Wilson și are nevoie urgentă de transplant.

LIVIU, tatăl fetiței: Urma să doneze soția, dar între timp a apărut donatorul, le mulțumim părinților.

GEORGIANA, mama fetiței: Ne pare rău de suferința lor, dar le mulțumim că au acceptat să doneze. Le sunt recunoscătoare.

Șansa fetiței a fost apariția unui donator tânăr, un adolescent de 17 ani.

Genady Vatachki, medic chirurg Spitalul Fundeni: A fost mană cerească acest donator. Am vrea să mulțumim familiei pentru gestul suprem de a dona. Ficatul este în stare foarte bună. Operația a fost complexă.

Ficatul prelevat la spitalul din Sfântu Gheorghe a fost adus la Institutul Fundeni, în această după-amiază. Lobul stâng este transplantat fetiței și lobul drept unui alt pacient, un adult de peste 50 de ani, aflat pe lista de așteptare. În cazul copilei bolnave, intervenția trebuia făcută urgent, pentru că în ultimele zile starea ei de sănătate s-a agravat.

Prof. univ. dr. DANA TOMESCU, șef secție ATI, Institutul Clinic Fundeni: A apărut encefalopatia, care a agravat situația, a devenit agitată, greu cooperantă, cu schimbare de ritm somn/veghe, cu tulburări neurologice. O ținem sedată, ieri a fost făcută procedura de plasmă exchange terapeutic, ca să putem modifica o parte din analizele pe care nu le putem modifica altfel, să ajungem la optimizare a pacientei, că nu e intervenție programată, e de urgență și ceasul bate.

Prof. dr. VLAD BRAȘOVEANU, medic primar, chirurgie generală: Cazul e foarte grav și intervenția e destul de rară, în 2014 a fost ultimul transplat pediatric de ficat. (Dacă e subnutrită sunt riscuri?) Tehnic, subnutriția nu îngreunează, dar recuperarea va fi mai lentă.

Ambele operații de transplant se desfășoară simultan, cu câte două echipe medicale complete. În cazul fetiței, participă și specialiști de la spitalul Grigore Alexandrescu.

Prof. dr. VLAD BRAȘOVEANU, medic primar, chirurgie generală: Fiind un copil, e important să se acrediteze un centru de transplant pediatric în România, suntem în 2022, specialitatea noastră e chirurgie de transplant la adulți, dar uite că trebuie salvat și un copil.

Dacă totul decurge fără probleme, operațiile de transplant se vor încheia în jurul orei 21.00.

ACTUALIZARE 17.00 Operația de transplant a început la Institutul Fundeni.

”Prima dată când am fost la spital ni s-a spus hepatită A, pe urmă am făcut mai multe teste și au zis că nu este, ieșeau negativ și după aproape 3 sapt ni s-a spus boală Wilson. Este mică, firavă, slăbită, așa mult în spital nu este ușor, sperăm să se facă bine. Ieri am aflat că este un donator de 17 ani, din ficatul lui salvează mai mulți copilași”, a spus mama fetiței pentru TVR.

Părinții fetiței au mulțumit familiei tânărului care a donat o parte din ficat pentru transplant.

”Mulțumim foarte mult familiei, dacă am putea ajuta și noi am face-o cu drag. Doctorii de aici se implică foarte mult sperăm să fie ok”, a spus tatăl fetiței.

ŞTIRILE ZILEI