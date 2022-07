Festivalul Neversea: Mii de angajaţi MAI şi sute de agenţi de securitate privaţi asigură măsurile de siguranţă

Politiști, Neversea

A patra ediţie a Neversea, cel mai mare festival de pe o plajă din Europa, va începe pe 7 iulie, Constanţa fiind gazdă pentru zeci de mii de fani, artişti şi echipele lor, precum şi pentru echipa festivalului, parteneri şi colaboratori.

Restricții de circulație

În oraş vor fi restricţii de circulaţie rutieră, măsurile de siguranţă vor fi sporite, iar autobuzele vor avea schimbări în program.

"Mii de angajaţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor (Direcţia Generală Management Operaţional M.A.I., Jandarmeria Română, Poliţia Română, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Agenţia Naţională Antidrog, Brigada de Combatere a Crimei Organizate, U.P.U. Constanţa) şi ai Poliţiei Locale se vor asigura că sunt respectate măsurile de siguranţă în toate cele 4 zile şi 4 nopţi de festival, la cea de-a patra ediţie Neversea. În festival vor fi şi 700 de agenţi de securitate privaţi. De asemenea, în perimetrul festivalului vor fi amplasate 2 spitale mobile şi 3 puncte de prim ajutor cu paramedici", se arată într-un comunicat de presă transmis de organizatorii festivalului.

Conform sursei citate, în acest fel perimetrul festivalului Neversea 2022 va deveni "cel mai sigur loc public de la malul Mării Negre, în cele patru zile şi patru nopţi de desfăşurare".

Cinci scene pe plajă

Producţia festivalului Neversea este una impresionantă şi în acest an, de la decoruri şi arhitectură, la poveste, personaje maritime fantastice, animatori şi dansatori, artişti şi fani din întreaga lume. Vor fi cinci scene de muzică, mai multe music spots şi diverse activităţi pe o suprafaţă întinsă de 100.000 de metri pătraţi.

Peste 10.000 oameni din 15 ţări ale lumii construiesc de mai bine de două săptămâni oaza de libertate denumită şi The Island of Dreams, pe plaja Neversea.

Scena principală va avea peste 450 de metri pătraţi de ecran LED, 23 de metri înălţime, 85 de metri lăţime şi 28 de metri adâncime. Greutatea scenei depăşeşte 285 de tone, iar acoperişul acesteia are o deschidere de 24 de metri. În timpul show-urilor, peste 500 de lumini vor colora cerul peste Neversea. Toată energia utilizată la scena principală provine din surse regenerabile.

Alan Walker, Alesso, Black Eyed Peas, Danny Avila, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, KSHMR, NERVO, Nicky Romero, Parov Stelar, Steve Aoki, Timmy Trumpet şi Tyga sunt câţiva dintre artiştii care vor face senzaţie pe mainstage, producţia fiind spectaculoasă şi în cazul scenelor secundare.

Scena The Ark, gazda artiştilor naţionali şi internaţionali din lumea rap, trap, hip-hop, drum&bass, liquid şi dubstep, are o deschidere de 42 de metri pătraţi şi o înălţime de 17 metri, în formă de arcă. Rapperul bbno$ va cânta pentru prima oară în România pe această scenă. Tot aici va fi prezent şi fenomenul românesc de trap cu Ian, AlbertNbn, Arkanian x Arael x Zannidache, Yny Sebi, Oscar, Zo, Phunk B, Rava, Marko Glass ft. Bvcovia, Nane, Connect-R & Johny Romano. De nelipsit vor fi şi DJ Shiver, Borgore, Dirtyphonics, DJ Wicked, Netsky şi mulţi alţi artişti români.

Scena Temple, cu forma ei spectaculoasă de piramidă, are o deschidere de 21 de metri şi o înălţime de 12 metri. Proiecţiile şi luminile care se joacă pe această scenă poartă fanii techno în călătorii muzicale unice alături de premierele festivalului Amelie Lens şi Paul Kalkbrenner Live şi artişti care se întorc pe The Island of Dreams, precum Jamie Jones, Priku, Raresh şi nu numai.

Colorata scenă Daydreaming, cu decoruri florale ce te îndeamnă la visare, are o deschidere de 38 de metri şi o înălţime de 8 metri. Fanii prezenţi aici vor admira marea şi îi vor putea asculta pe Akos, Armen Miran, Audiofly, Christian Loffler, Day Dreamers (Marwan, Woodnote, Dub FX), HVOB Live (Clubset), Hernan Cattaneo, Kerala Dust, Lee Burridge, Oliver Koletzki, Sebastien Leger şi mulţi alţi artişti din lumea house, deep house şi Ambiental.

Scena Oasis, aşa cum îi spune numele, este o adevărată oază de relaxare şi muzică bună de la artişti precum Anna Tur, Claptone, Kasia, Simina Grigoriu Moonsound, Pascal Junior şi mulţi alţii. Scena Oasis este un dome geodezic şi are un diametru de 14 metri şi o înălţime de 5 metri.

Toate echipamentele necesare pentru construcţia festivalului au fost transportate cu peste 400 camioane de 40 de tone şi aproximativ 200 de autovehicule de 7,5 tone. Reţeaua electrică a festivalului însumează 15 kilometri de cablu, iar pentru împrejmuirea zonei de eveniment, organizatorii au folosit 10,5 kilometri de garduri.

