Festivalul Naţional de Teatru începe sâmbătă - ediţie online

Teatrul Naţional Bucureşti

Cea de-a XXXI-a ediţie a Festivalului Naţional de Teatru începe sâmbătă, urmând să se desfăşoare online, din cauza restricţiilor impuse de pandemia de COVID-19.

Spectacolele ediţiei 2021 a FNT, care se va desfăşura până pe 14 noiembrie, sunt împărţite pe următoarele secţiuni: "Creaţia", "Creaţia. Feminin", "Creaţia. Dans", "Recreaţia", "Re-creaţia", "Clasic. Recreat", "Invitaţi ai FNT", "Instalaţii performative", "Instalaţii vizuale", "Spectacole străine", "In memoriam Ion Caramitru", "Conferinţe", "Cărţi. Gazete. Publicaţii", "FNT on air" şi "Spectacole lectură".

"Va fi un festival care, alături de cele 36 de spectacole care sunt în selecţie, va prezenta şi va susţine pe platforma fnt.ro o serie de evenimente extrem de importante. Vom avea spectacole de teatru şi spectacole de dans, expoziţii, conferinţe şi în acest an vom discuta foarte mult pe zona scenografiei deoarece toţi am înţeles şi am simţit şi am văzut modificările pe care această perioadă neplăcută le-a transmis spaţiului cultural. Accesul pe platforma fnt.ro este gratuit, de aceea spectacolele vor fi urcate pe platformă pentru 48 de ore", a declarat Aura Corbeanu, vicepreşedinte al FNT, potrivit Agerpres.

Ea a precizat că secţiunea "In memoriam Ion Caramitru" cuprinde înregistrări ale unor spectacole în care a jucat fostul director al Naţionalului bucureştean, o expoziţie online, spectacole radiofonice, emisiuni de televiziune, precum şi un fragment din opereta "My fair lady".

ŞTIRILE ZILEI