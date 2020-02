Festivalul Internațional ”George Enescu”, nominalizat la Premiile International Opera 2020

Festivalul Internațional George Enescu

Festivalul Internațional ”George Enescu” a fost nominalizat în premieră la International Opera Awards 2020, în contextul promovării tot mai susținute a operei în programul său artistic, arată organizatorii manifestării. Festivalul urmează să-și susțină nominalizarea prezentând juriului programul dedicat operei la ediția din 2019. Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul unei festivități de premiere care va avea loc la Sadler's Wells în Londra, pe 4 mai.

La aceeași categorie, dedicată festivalurilor care promovează spectacole de operă, a fost nominalizat celebrul Festival de la Salzburg, precum și alte evenimente de profil precum Donizetti Opera Festival, Festival Castell de Peralada, Macerata Opera Festival și Opera FestivalO19 (Opera Philadelphia). Înființat în 2012, International Opera Awards este un eveniment anual prin care se celebrează opera din întreaga lume.

”Este o mare onoare și bucurie ca Festivalul Internațional «George Enescu» să fie recunoscut ca un promotor al operei, cu atât mai mult cu cât această abordare mai amplă a lucrărilor lirice, care se datorează direcțiilor artistice ale lui Vladimir Jurowski, se înscrie deja într-o tendință demarată în 2017 și cu o abordare modernă, care utilizează tehnologiile multimedia. Această tendință va continua, programul ediției jubiliare din 2021 a Festivalului urmând să prezinte opere noi,” a declarat Mihai Constantinescu, directorul general al Festivalului George Enescu.

La conferința de deschidere a Festivalului din 2019 directorul Artistic al Festivalului, Vladimir Jurowski, a subliniat faptul că programul ediției din 2019 a scos în evidență preocuparea pentru lumea operei, prezentând o varietate de capodopere, de la mai marii din epoca barocă și până la elitele teatrului muzical din secolul al XX-lea, se arată în comunicat.

”Cred că opera, mai mult decât orice altă formă de artă, poate aduce împreună muzica și textul, sunetul și viziunea, individualul și globalul, ca să examineze profund și să exploreze acele întrebări care ne încearcă și ne definesc pe toți, ca artiști și ca oameni”, notează Vladimir Jurowski.

Tendința de promovare a operei a început din 2017, printr-o premieră inovatoare: la deschiderea ediției din 2017 Vladimir Jurowski și London Philharmonic Orchestra au prezentat Oedipe în versiune concertantă, în premieră cu proiecții multimedia live, sub direcția artistică a regizoarei Carmen Lidia Vidu. La ediția din 2019 a Festivalului au fost 14 opere în concert, atât opere ale secolului al XX-lea, cât și baroce sau clasice. Patru dintre acestea au fost completate de creații multimedia și arhitectură vizuală, semnate de Carmen Lidia Vidu, Nona Ciobanu și Peter Kosir.

Publicul festivalului s-a bucurat de trei opere în concert prezentate în premieră: Die Frau Ohne Schatten, de Strauss, în interpretarea Orchestrei Radio Berlin, Moses and Aaron, de Schoenberg, în interpretarea Filarmonicii George Enescu și Peter Grimes, de Britten – prezentată de Orchestra Națională Radio. Tot în premieră absolută în cadrul Festivalului Enescu, publicul a ascultat Jeanne d’Arc au Bucher, de Honegger, cu Filarmonica din Lille, Bluebeard's Castle, de Bartok, în interpretarea Polish National Radio Orchestra, sub bagheta lui Cristian Mandeal. În plus, Filarmonica din Liège a adus pe scena Festivalului La Voix Humaine, de Poulenc, iar Basel Chamber Orchestra a prezentat Don Giovanni, de Mozart.

Iubitorii genului liric au avut ocazia să asculte timbrele deosebite ale unei întregi galerii de soliști. Diana Damrau, Joyce DiDonato, Sir Bryn Terfel, Marlis Petersen, Rolando Villazon au urcat pe scena Festivalului în recitaluri și spectacole în format de operă în concert sau în montări speciale. La pupitrul dirijoral al acestor spectacole s-au aflat maeștri de seamă precum Vladimir Jurowski, Giovanni Antonini și René Jacobs.

Printre ceilalți nominalizați se află Lise Davidson, Sir Bryn Terfel și Kirill Petrenko, prezenți la Festivalul Internațional ”George Enescu” în 2019, pe românii Adela Zaharia și George Petean, precum și pe basul René Pape, prezenți și ei la edițiile anterioare ale festivalului. De asemenea, opera în concert ”Leonora”, o poveste despre iubire, sacrificiu personal și eroism semnată de L.v. Beethoven, prezentă în cadrul Festivalului, a fost nominalizată la categoria Recording (Complete Opera).

