Festivalul iMapp Bucharest: artă și tehnologie, pe fațada Parlamentului

Pregătirile pentru cel mai mare eveniment de new media art din România intră în linie dreaptă. iMapp Bucharest începe sâmbătă, de la ora 17. Cea de-a VII-a ediție a evenimentului iMapp Bucharest are tema "THE SHOW MUST GO ON" și prezintă domenii de impact în societatea contemporană - artă, muzică, sport, educație și turism. Încercăm să aflăm mai multe de la Cristina Lixandru, PR la Creart.