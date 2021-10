Festivalul de literatură pentru copii "Little Lit" - locul unde copiii învață ce să citească

“Am o întrebare. Care ar fi cea mai interesantă carte pe care ați citit-o?”. Așa a debutat discuția dintre un scriitor și elevii din clasele a ÎI-a și a III-a de la Colegiul Național Jean Louis Calderon, din Timișoara. Preț de o ora scriitoarea și jurnalistă Andreea Iatagan a fost asaltată de zeci de întrebări din partea micuților. Datorită orelor "altfel" de Literatură Română elevii au descoperit cum arată un scriitor, ce pasiuni are și ce îl determina... să scrie povești.



Little Lit a ajuns anul acesta la cea de-a treia ediție și pentru că suntem în plin val 4 întâlnirile se desfășoară online.



Bucuria întâlnirii cu autorii de carte pentru copii le dezvăluie micuților față nevăzută a scriitorilor. În plus curiozitatea copiilor este stârnită iar micuții ajung astefl tot mai aproape de povești. Evenimentele din cadrul Little Lit se desfășoară toată săptămâna, la nivel național și sunt organizate de Asociația Scriitorilor pentru Copii și Adolescenți.

