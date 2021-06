Festivalul de la Cannes revine, după un an de absenţă din cauza pandemiei. Ce filme intră în competiție

Organizat în mod normal în luna mai, Festivalul de la Cannes are anul acesta prima ediție post pandemie care se va desfășura în luna iulie şi îl va avea cap de afiș pe regizorul Wes Anderson, al cărui film, "French Dispatch" este așteptat pe marile ecrane de mai bine de un an.

Festivalul de la Cannes. Editia 2021 / FOTO: festival-cannes.com

Ediția din acest an se anunţă una de excepție, pentru că aduce pe croazetă nume precum Sean Penn, Nanni Moretti, sau Jodie Foster, care a mers prima oară pe covorul roșu de la Cannes la vârstă de 13 ani, pentru rolul din "Taxi Driver".

Filmele care intră în competiție:

ANNETTE - Leos CARAX (France)

A FELESÉGEM TÖRTÉNETE (THE STORY OF MY WIFE)- Ildikó ENYEDI ( Ungaria)

BENEDETTA - Paul VERHOEVEN (Olanda)

BERGMAN ISLAND - Mia HANSEN-LOVE (Franta)

DRIVE MY CAR - Ryusuke HAMAGUCHI (Japonia)

FLAG DAY - Sean PENN (SUA)

HA'BERECH (AHED’S KNEE) - Nadav LAPID (Israel)

CASABLANCA BEATS Nabil AYOUCH (Moroc)

HYTTI NRO 6 (COMPARTMENT NO.6) - Juho KUOSMANEN (Finlanda)

THE WORST PERSON IN THE WORLD - Joachim TRIER (Norvegia)

LA FRACTURE - Catherine CORSINI (Franta)

THE RESTLESS - Joachim LAFOSSE (Belgia)

PARIS 13TH DISTRICT - Jacques AUDIARD (Franta)

LINGUI Mahamat-Saleh HAROUN (Ciad)

MEMORIA- Apichatpong WEERASETHAKUL (Thaïlanda)

NITRAM -Justin KURZEL (Australia)

FRANCE Bruno DUMONT (Franta)

PETROV’S FLU - Kirill SEREBRENNIKOV (Russia)

RED ROCKET - Sean BAKER (USA)

THE FRENCH DISPATCH - Wes ANDERSON (SUA)

TITANE - Julia DUCOURNAU (Franta)

TRE PIANI - Nanni MORETTI (Italia)

TOUT S’EST BIEN PASSÉ François OZON (Franta)

A HEROS Asghar FARHADI (Iran)

