Festivalul de la Cannes și-a ales câștigătorii. Premiul Palme d'Or merge în Suedia, pentru o comedie care satirizează viața bogaților. A fost un an bun și pentru cinematografia coreeană, care a adunat premiile pentru Cel mai bun regizor și Cel mai bun actor.

Palme d'Or pentru Triunghiul tristeții EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Filmul "Triangle of Sadness" , "Triunghiul tristeții", este o comedie neagră, în care o croazieră de lux la care participă oameni super-bogați și din industria modei ia turnuri neașteptate.

Este o satiră despre avuție personală, narcisism și raporturi de clasă.

Pentru regizorul Ruben Östlund este al doilea Palme d'Or din carieră, după ce a câștigat în 2017 pentru "The Square".

"Când am început acest film, am avut un singur scop: să încercăm să facem un film plăcut publicului şi să oferim un conţinut care să pună pe gânduri. Am vrut să distrăm publicul, dar şi să-şi pună întrebări, iar după vizionare să iasă împreună în oraş şi să aibă un subiect de conversaţie", a declarat regizorul.

Seară mare pentru cinematografia sud-coreeană, care pentru prima oară a adunat două premii importante la Cannes.

Park Chan-wook a câștigat premiul pentru Cel mai bun regizor pentru "Decision to Leave", iar Premiul pentru interpretare masculină a mers la Song Kang-ho, cunoscut pentru rolul din filmul fenomen "Parasite", premiat la Oscar, recompensat acum pentru prestația din "Broker".

Premiul pentru interpretare feminină a fost acordat actriței iraniene Zar Amir Ebrahimi, pentru rolul unei jurnaliste aflate pe urmele unui criminal în serie, care vânează lucrătoare sexuale, în filmul "Holy Spider".

Zar Amir Ebrahimi: "Vreau să spun ceva despre Franţa, această ţară exotică şi paradoxală, plină cu oameni fericiţi cărora le place să fie trişti. Mulţumesc Franţa pentru că mi-ai oferit din tăria, bucuria şi dragostea ta".

Cea de-a 75-a ediție a festivalului a inclus și două premii Palme d'Or onorifice, acordate actorilor americani Tom Cruise și Forest Whitaker.

ŞTIRILE ZILEI