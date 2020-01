Festivalul de Film din Palm Springs, SUA, debutează joi. "La Gomera", de Corneliu Porumboiu, în competiție

Regizorul Corneliu Porumboiu

La gala de joi vor fi onorate personalități care, anul trecut, s-au distins prin diverse realizări lor în domeniul cinematografiei. Astfel, Renée Zellweger, va primi premiul pentru cea mai bună actriță, pentru rolul din "Judy", Joaquin Phoenix - premiul președintelui juriului, pentru "Joker", Charlize Theron - International Star Award, pentru "Bombshell", Martin Scorsese - Sonny Bono Visionary Award, pentru "The Irishman", Jennifer Lopez - Spotlight Award, pentru "Hustlers", Antonio Banderas - International Star Award, pentru "Dolor y Gloria", Laura Dern - premiul pentru întreaga carieră, Quentin Tarantino - premiul pentru regizorul anului, pentru "Once Upon a Time... In Hollywood".

Festivalul se va deschide vineri cu filmul regizat de Simone Godano "An Almost Ordinary Summer" și se va închide cu pelicula lui Peter Cattaneo "Military Wives", cu Kristin Scott Thomas.

Dintre cele 188 de lungmetraje care vor fi prezentate, 51 au fost propuneri pentru o nominalizare la premiul Oscar pe 2020 pentru cel mai bun film internațional, precum "Parasite", de Bong Joon Ho, "Pain and Glory", de Pedro Almodovar, "Les Miserables", de Ladj Ly, "Invisible Life", de Karim Ainouz, "Instinct", de Halina Reijn, dar şi "La Gomera", de Corneliu Porumboiu.

"La Gomera" a avut premiera mondială la Festivalul de la Cannes 2019 și premiera nord-americană în secțiunea Masters a Toronto International Film Festival de anul trecut. Filmul îi are în distribuție pe Vlad Ivanov, Catrinel Marlon (Menghia), Rodica Lazăr, Sabin Tambrea, Julieta Szönyi, George Piştereanu, István Teglas, Agustí Villaronga, Cristóbal Pinto şi Antonio Buíl.

Vlad Ivanov este Cristi, un poliţist român corupt implicat într-o afacere de 30 de milioane de euro cu mafia. El ajunge în insula La Gomera (Spania) pentru a învăţa "El Silbo", un limbaj fluierat folosit de localnici. Limbajul codat îl va ajuta să-l elibereze pe Zsolt (Tambrea), un traficant aflat în arest la Bucureşti şi singurul din bandă care ştie unde sunt ascunşi banii.

Filmul este scris şi regizat de Corneliu Porumboiu, iar imaginea este semnată de Tudor Mircea. Scenografia a fost realizată de Simona Pădureţu, designer de costume a fost Dana Păpăruz, iar Arantxa Etcheverria Porumboiu a fost responsabilă cu direcţia artistică.

Filmul lui Corneliu Porumboiu este inclus la Festivalul din Palm Springs în secţiunea competițională Awards Buzz : Best International Film.

Festivalul Internaţional de Film din Palm Springs are loc anual, în luna ianuarie, în statul american California. A fost înfiinţat în 1989 şi este organizat de Societatea Internaţională de Film Palm Springs, care gestionează şi Festivalul Internaţional de Scurtmetraje Palm Springs (ShortFest), ce se va desfăşura anul acesta în perioada 16 - 22 iunie. Festivalul Internaţional de Film din Palm Springs este unul dintre cele mai importante evenimente de profil din America de Nord.

Lista completă a filmelor se găsește pe site-ul oficial al evenimentului.

