Festivalul de film de la Cannes s-a deschis cu o intervenție a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Aplauze și emoție. Festivalul a interzis prezenţa delegaţiilor oficiale ruse

"Vom continua să luptăm, nu avem altă opţiune (...) Sunt convins că 'dictatorul' va pierde", a declarat el în faţa elitei cinematografiei mondiale, referindu-se la preşedintele rus Vladimir Putin şi la filmul lui Charlie Chaplin, pe care l-a citat de mai multe ori.



Apariţia sa a stârnit surpriză în sală şi ovaţii din partea publicului.

Timp de aproape 10 minute, preşedintele ucrainean a denunţat războiul Rusiei în Ucraina şi îndemnat lumea cinematografiei să nu tacă.



"Cinematograful o să tacă ori o să vorbească despre asta?", a întrebat el.



"Avem nevoie de un nou Chaplin, care să ne demonstreze astăzi că cinemaul nu este mut (...) Ura va dispărea în cele din urmă, dictatorii vor muri", a adăugat el, pe un ton serios.



La începutul lunii aprilie, Volodimir Zelenski a intervenit în timpul celei de-a 64-a ediţii a Premiilor Grammy, echivalentul Oscarului pentru muzica americană, pentru a cere sprijin în favoarea ţării sale.



Festivalul de Film de la Cannes, aflat la cea de-a 75 ediţie, a promis că Ucraina va fi "în mintea tuturor". Vor fi prezente două generaţii de cineaşti ucraineni, cu obişnuitul Serghei Lozniţa pentru 'The Natural History of Destruction', despre distrugerea oraşelor germane de către aliaţi în Al Doilea Război Mondial, dar şi tânărul Maksim Nakonechnyi, pentru "Butterfly Vision" (Un certain regard).



De asemenea, în cadrul festivalului va fi proiectat "Mariupolis 2" al regizorului lituanian Mantas Kvedaravicius, în vârstă de 45 de ani, care a fost ucis în Mariupol, oraş ucrainean puternic bombardat de forţele ruse, în urmă cu aproape o lună, în timp ce lucra la această producţie. Logodnica lui, Hanna Bilobrova, care a finalizat proiectul, va prezenta acest film.

Festivalul a interzis prezenţa delegaţiilor oficiale ruse, însă va prezenta filmul "Tchaikovski's Wife" al regizorului rus Kirill Serebrennikov, exilat la Berlin, care a condamnat în mod deschis invazia Rusiei în Ucraina.

La începutul ceremoniei de deschidere de marţi seară, animată de actriţa Virginie Efira, s-a pus problema angajamentului în cinema: "Poate cinemaul să schimbe lumea? Nu e sigur. Dar ne poate bulversa percepţia. Ca urmare, lumea s-a schimbat cu adevărat (...) Cineaştii liberi, asta sărbătoreşte Festivalul de la Cannes".

