Lungmetrajul vorbeşte despre obscenitate şi societatea de azi, cu un accent pe felul în care părinţii concep educaţia copiilor. Satiră socială usturătoare, filmul are ca pretext povestea unei profesoare, care are neşansa ca un clip porno de amatori în care e protagonistă să ajungă pe internet. Femeia ajunge în situaţia să se justifice în faţa părinţilor elevilor ei. Filmul a avut multe cronici apreciative.

Subintitulat "Schiţă pentru un film popular", ''Babardeală cu bucluc sau porno balamuc'' a fost proiectat în premiera mondială în cadrul Berlinalei. Din distribuţia peliculei fac parte, printre alţii, Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Mălai, Nicodim Ungureanu, Alexandru Potocean, Andi Vasluianu.

În urmă cu o săptămână, regizorul Radu Jude a acordat un interviu în exclusivitate jurnalistei Mirela Nagâț, pentru emisiunea Cooltura de la TVR1.

În competiţia oficială au fost selectate 15 lungmetraje reprezentând producţii din 16 ţări, printre care Canada, Iran, Japonia, Mexic, Germania, Franţa, Georgia, Cehia, Ungaria, România, Qatar. Câştigătorii au fost aleşi de un juriu internaţional din care face parte şi regizoarea Adina Pintilie, câştigătoarea Ursului de Aur pentru cel mai bun film cu ''Nu mă atinge-mă/Touch Me Not'' în 2018. Ceilalţi membri ai juriului sunt cineaşti laureaţii ai marelui premiu la ediţii anterioare: Mohammad Rasoulof, Nadav Lapid, Ildiko Enyedi, Gianfranco Rosi, Jasmila Zbanic.

Anunţând premiul, regizorul israelian Nadav Lapid a descris filmul lui Jude drept "o lucrare de artă durabilă", adăugând că a surprins "prezentul", potrivit DPA, preluată de Agerpres.

''Babardeală cu bucluc sau porno balamuc'' a primit cronici entuziaste în presa internaţională. Filmul lui Jude prezintă ''o lume în care dezinformarea se împrăştie la fel de rapid ca şi sentimentul dreptăţii - sau, mai bine spus, ca o boală infecţioasă. Este o lume sexistă, plină de prejudecăţi, nervoasă şi speriată. Este în acelaşi timp şi o lume amuzantă. Umorul negru pândeşte la orice pas în acest rechizitoriu tăios făcut de Jude României contemporane'', a scris Deadline.

Variety îl consideră ''un atac deliberat ofensator la adresa ipocriziei societăţii moderne'', ''o farsă în spiritul lui Bunuel, provocatoare şi profană, fără regrete, unul dintre primele exemple ale unei opere autentice de autor ivită pe fundalul unei lumi răscolite de COVID-19''.

''Cea mai recentă comedie polemică distrugătoare de tabuuri a regizorului român Radu Jude este revigorant de netulburată în ceea ce priveşte restricţiile bunului gust'' şi este ''un atac dezordonat asupra isteriei sexuale şi ipocriziei politice într-o epocă marcat de slut-shaming online. Umor este atotcuprinzător, îndreptat către mai multe ţinte satirice, iar efectul de ansamblu este unul amestecat'', a scris Hollywood Reporter.

Peliculele selectate la Berlinala 2021 vor fi prezentate publicului în cadrul ''Summer Special'', în luna iunie, când va avea loc şi ceremonia de premiere.

Din cauza pandemiei de coronavirus, Berlinala de anul acesta se va desfăşura în două etape: ''Industry Event'', online în perioada 1-5 martie şi ''Summer Special'', cu participarea publicului, în intervalul 9-20 iunie.

La ediţia din 2000, Ursul de Aur pentru cel mai bun film a fost câştigat de ''There Is No Evil'', de regizorul iranian Mohammad Rasoulof.

Născut în Bucureşti în 1977, regizorul şi scenaristul Radu Jude a câştigat cu lungmetrajul său de debut - "Cea mai fericită fată din lume" - premiul CICAE la Berlinale 2009. Pelicula "Aferim!" i-a adus Ursul de Argint pentru cea mai bună regie la Berlinala din 2015. Peliculele ''Tipografic Majuscul'' şi ''Ieşirea trenurilor din gară'' au avut premiera în secţiunea Forum a Berlinalei din anul 2000.

