Costume populare vechi de un secol au ieșit în lumina reflectoarelor la Tg.Mureș. Inedita prezentare de modă a avut loc în cadrul festivalului FORMA, dedicat artei independente locale.

Un festival de artă inovativă menține la Tg. Mureș atmosfera Zilei Culturii Naționale până la sfârșitul lunii ianuarie. Proiectul, organizat de mai multe ONG-uri creative din oraș, poartă numele FORMA și a debutat cu o prezentare de costume populare autentice.

Sergiu Cioban, colecționar costume populare: Am avut șansa că azi să aduc 20 de costume, o muncă enormă, din opt județe, care mi se par mai fotogenice, nu că-s mai frumoase sau mai urâte, dar am ales mai rare, am adunat costume atât de rare, încât să nu fie publicul obișnuit cu ele.

Festivalul FORMA de la Tg.Mureș a ajuns la ediția a doua și propune publicului expoziții la Galeria K Arte, prezentarea unei instalații de lumină în fața Casei de Cultură „Mihai Eminescu”, precum și transmisia online a spectacolului „Mihai Viteazul”, realizat de compania independentă de artă 3gHub. Alte momente includ realizarea unui scurt metraj și prezentarea online a unor documentare Old Romania despre povestea ciorbei la români și despre cele 12 invenții ale lui Henri Coandă.

Ándi Gheorghe, coordonatorul proiectului FORMA 2: Am vrut să atingem toate artele, să fie oferta culturală cât mai diversă, și mai inovativa...acele manifestări culturale care de obicei trec pe sub radarul oamenilor pasionați de evenimente culturale, pentru că știm că cu promovarea stăm destul de prost, mai ales în domeniul cultural.

Cristi Bojan, coordonator marketing FORMA 2: Poate pentru prima dată, sau măcar un început al unei viitoare colaborări între mai multe ong-uri din Tg. Mureș, care să colaboreze și de-acum, nu doar pe proiecte de genul acesta, ci în tot ceea ce fac și încearcă să realizeze pe partea independența a culturii tgmureșene.

Gabor Hunor Veress, artist plastic: Pandemia pentru mine pozitivă, mai multe lucrări, în timpul lockdown am citit, am avut idei mai multe decât în anii anteriori.

Radu Bălaș, realizator documentare „Old Romania”: Acest proiect vede cultura dintr-un alt unghi, cultura nu trebuie să rămână înăuntru, aceeași oameni de cultură, ieșim în stradă sau online, pe youtube, unde începe să fie viitorul formatorilor de opinie.

Festivalul FORMA 2 este o manifestare dedicată culturii locale, române și maghiare, finanțată de Ministerului Culturii cu ocazia Zilei Culturii Naționale.

