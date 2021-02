Slalom între telemuncă și gospodărie EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Maria lucrează într-o companie de consultanță pentru resurse umane. Toată perioada pandemiei a lucrat de acasă, unde a avut grijă și de băiețelul ei în vârstă de 3 ani. Datoria de mamă, grija gospodăriei și sarcinile zilnice de la serviciu sunt o provocare. Şi mărturisește că uneori face față cu greu acestor activităţi.



MARIA, angajat: “În fiecare dimineață la ora 8 deschid laptopul, văd ce task-uri urgente am, meeting-uri, call-uri și mă ocup de ele, în timp ce Dani ia micul dejun sau se joacă și este liniștit, apoi mă ocup de partea mea persoană de mămică - gătit, curățenie”.

Un studiu recent arată că jumătate dintre femei susţin că sarcinile din gospodărie le revin în totalitate. Așa că le rămâne mai puțin timp pentru sarcinile de serviciu.

MĂDĂLINA SAMOILĂ, jurnalist TVR: „Timpul a fost recuperat în timpul nopții, pentru că multe dintre ele au ales să muncească atunci, după ce și-au adormit copiii”.

Alexandra Micu, specialist în recrutare: „Avem două variante - fie să îi implicăm mai mult pe tați și să găsim ajutoare externe pentru mămici, să aibă mai mult timp pentru cariera lor, fie să avem angajatori mai flexibili care să le permită mamelor să lucreze după un orar pe care ele și-l stabilesc”.



În plus, în unele companii, pe lângă programul flexibil, au apărut și alte beneficii.



ELENA UNGUREANU, manager de comunicare, companie financiară nebancară: “E nevoie de mult mai mult sprijin, tot felul de activări din zona de well being, pentru că e important, dacă ești bine la birou, ești bine și acasă”.



30 la sută dintre salariaţi aşteaptă de la angajatori să accepte un echilibru între muncă și viață personală.

ŞTIRILE ZILEI