Femei din Ucraina care sfidează pericolul pentru a-și apăra țara. Curajul lor a captivat întreaga lume

Un videoclip în care o femeie soldat din Ucraina își exprimă optimismul cu privire la viitor a devenit viral pe rețelele de socializare. În materialul video nedatat, femeia spune: „Sunt încă în viață, soarele strălucește, păsările cântă, totul va fi bine. Trăiască Ucraina”.

Pe rețelele de socializare, a circulat intens un videoclip cu o femeie în vârstă care se confruntă cu soldații ruși, dându-le semințe de floarea-soarelui pentru ca florile să înflorească pe pământul care ii va acoperi când vor muri în Ucraina.

La CNN, o bunică dintr-o suburbie a Kievului a arătat cocktailurile Molotov pe care le făcea cu instrucțiunile pe care le-a găsit pe Google. Femeia a spus: „Suntem gata să-i salutăm!”

Potrivit sondajelor de înainte de invazia rusă, peste 15% din armata ucraineană era compusă din femei.

Acum numărul celor care apără Ucraina in diferite moduri este imposibil de numărat.

