Claudia Andas a intrat ultima pe scenă, însă a obținut cel mai mare punctaj din partea juriului. The One, o melodie dedicată prieteniei, se va auzi și la marea finală din Capitală.

„Sunt absolut copleşită. Am dat totul pe scenă şi mă bucur că am reuşit să îmi asum mesajul acestei piese”, a declarat Claudia Andas, după anunţul juriului. „În doar trei luni de zile, am creat acest proiect, am ajuns cu piesa acolo unde trebuie şi abia aştept să urc pe scena Marii Finale”, a adăugat fericita câştigătoare a show-ului.

Feli a cucerit juriul, publicul și telespectatorii cu o melodie dedicată femeilor - „Bună de iubit“.

Despre melodia pe care a interpretat-o la Eurovision România, Feli mărturiseşte: „Mă bucur de această experienţă muzicală şi pentru că am cântat una dintre piesele mele de suflet – Bună de iubit – de pe primul meu album “Eu sunt Feli”.

Și Mihai Tirica, alias Tiri, va merge în finală Eurovision. Deșert de sentimente, o melodie care conține acorduri din baladă lui Ciprian Porumbescu, i-a adus același număr de puncte obținut de Feli.

„Sunt foarte fericit pentru că am reuşit să mă calific în finală, deşi sunt la începutul carierei mele de lead singer. Mă simt onorat să cânt în Salina Turda – nu mulţi artişti au această şansă”, a punctat Tiri.

Următoarea semifinală, ultima, va avea loc duminică viitoare la Sighișoara. Anul acesta, Eurovision unește România.

Clasamentul semifinalei este următorul:

Claudia Andas („The One”) 56 de puncte

TIRI („Deşert De Sentimente”) 43 de puncte

Feli („Bună De Iubit”) 43 de puncte

Nicoleta Ţicală („Una Oportunidad”) 40 de puncte

Lion’s Roar („Rekindle The Flame”) 29 de puncte

Ioana Ciornea („Time After Time”) 24 de puncte

Paula Crişan („I Am Here”) 17 puncte

ZØLTAN („Dacă Dragostea E Oarbă”) 12 puncte

Alice Jeckel („Out Of The Dark”) 12 puncte

Bernice Chiţiul („Too Busy For My Heart”) 11 puncte

Dan Manciulea („Rază De Soare”) 3 puncte

Cristian Simionescu („Nirvana”) 0 puncte

