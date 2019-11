Federația Română de Fotbal a anunțat oficial despărțirea de antrenorul Cosmin Contra

FRF a anunţat despărţirea de Cosmin Contra

"Fost internaţional român cu 73 de meciuri şi două prezenţe la Campionatul European, Cosmin Contra a fost selecţionerul primei reprezentative în 24 de partide.

Bilanţul lui Cosmin Contra ca selecţioner al României înseamnă 13 victorii, 6 egaluri şi doar 5 înfrângeri în acest total de 24 de partide, dintre care 18 cu caracter oficial. Golaverajul este unul pozitiv, 39 de goluri marcate şi 26 primite.

În mandatul lui Cosmin Contra, au debutat la echipa naţională 20 de jucători, dintre care mai mult de jumătate tineri şi foarte tineri. Este vorba de George Puşcaş, Ianis Hagi, Dennis Man, Tudor Băluţă, Ionuţ Nedelcearu, Florinel Coman, Adrian Rus, Alexandru Cicâldău, Florin Ştefan, Denis Drăguş, Alexandru Ioniţă, Nicuşor Bancu, Florin Niţă, Alexandru Mitriţă, Paul Anton, Mihai Bălaşa, Iulian Cristea, Mihai Bordeianu, Vasile Mogoş, George Ţucudean.

Îi mulţumim lui Cosmin Contra pentru toată activitatea sa la conducerea staff-ului tehnic al echipei naţionale, precum şi pentru modul exemplar în care s-a implicat în colaborarea cu ceilalţi selecţioneri ai loturilor de juniori şi tineret.

Energia şi determinarea pe care le-a adus la echipa naţională într-un moment dificil la preluarea mandatului de selecţioner au facilitat schimbul de generaţii în care ne aflăm la prima reprezentativă.

Ne-am fi dorit, cu toţii, un parcurs care să ne permită calificarea din preliminarii la Euro 2020. Cu toate acestea, aspectele pozitive incontestabile ale acestei perioade, care vor contribui în mod cert la viitorul echipei naţionale, nu trebuie şterse de rezultatul final din teren.

Mult succes, Cosmin, în cariera de antrenor! Echipa naţională va rămâne totdeauna “acasă” pentru fostul tricolor şi actualul tehnician Cosmin Contra", este comunicatul postat pe site-ul oficial al FRF.

Cosmin Contra a preluat cârma echipei naționale de fotbal în septembrie 2017 și a rezistat până în noiembrie 2019.

"Am făcut tot ce a depins de mine pentru a califica echipa națională la Campionatul European din 2020. Am trimis în teren mulți tineri la meciul cu Spania, dar n-am știut să gestionăm ce s-a întâmplat după eșecul cu Suedia, așa că ați văzut ce a ieșit. Nu mi-am dorit să terminăm campania în acest mod, dar asta este realitatea.

Am luat echipa de pe locul 47 în clasamentul FIFA și o las pe poziția 29. Puteam obține câteva rezultate importante în această campanie, dar nici norocul nu a fost de partea noastră. Puteam egala în Suedia, în finalul meciului tur cu Spania am controlat jocul și i-am înghesuit în jumătatea lor.

Nu am reușit să profităm de ocaziile pe care le-am avut, iar astfel am pierdut puncte. Cu Norvegia am pierdut două puncte în prelungiri. Sunt lucruri care se adună.

Cred că e momentul potrivit pentru o schimbare. Toată lumea a cerut promovarea jucătorilor tineri la echipa națională, dar nu a fost o mișcare reușită. Nu e ușor să faci un schimb de generații. Mai ales jucătorii români au mari probleme la echipele din străinătate. Echipe de nivel mediul. În partida retur cu Spania am trimis în teren opt jucători tineri, dar mi-am asumat acest risc. Am vrut să vedem la ce nivel pot evolua acești băieți care au reușit o mare performanță la EURO U21. Diferența dintre competiții e foarte clară.

Am preluat naționala într-un moment dificil, după un an dezamăgitor. Sunt mulțumit de tot ce am realizat, mai puțin de aceste două jocuri cu Suedia și Spania", a declarat Cosmin Contra, în presa din Spania, la Radio-Marca.

ŞTIRILE ZILEI