Federația Internațională de Gimnastică a anulat competițiile de Cupă Mondială la individual compus

Cupa Mondială de Gimnastică Artistică / FOTO: www.facebook.com/fig.gym

Circuitul de Cupă Mondială la individual compus urma să cuprindă patru competiţii, la Milwaukee (SUA), Stuttgart (Germania), Birmingham (Marea Britanie) şi Tokyo (Japonia), care erau planificate iniţial să se desfăşoare în martie şi aprilie 2020. Primul eveniment din SUA a avut loc, dar pandemia de coronavirus a forţat amânarea celorlalte trei concursuri pentru 2021.



Dar, în pofida eforturilor organizatorilor, măsurile restrictive de călătorie impuse în Europa în ultimele săptămâni au redus drastic posibilitatea sportivilor străini să ia parte la evenimentele din Europa, conducând săptămâna trecută la amânarea Cupei Mondiale din Germania, iar apoi a Cupei Mondiale de la Birmingham, din această săptămână, se arată într-un comunicat oficial.



Cupa Mondială de la Tokyo, programată pe 4 mai, competiţie test pentru Jocurile Olimpice la gimnastică artistică, rămâne neafectată pentru moment.



Sistemul olimpic de calificare prevede că trebuie organizate minimum trei competiţii pentru a se valida rezultatele din circuitul mondial în vederea calificării la Jocurile Olimpice. Ca urmare, cele trei bilete alocate atât la feminin, cât şi la masculin vor fi redistribuite.



Conform regulilor, locurile nealocate vor fi repartizate echipelor cele mai bine clasate în clasamentul pe echipe de la Campionatele Mondiale 2019, criteriu de calificare la JO.



Rusia, China şi Japonia au obţinut câte un loc suplimentar la masculin, iar SUA, China şi Rusia câte un loc în plus la feminin.



În acest moment, 82 de locuri din cele 98 la gimnastică masculină respectiv 84 din 98 la gimnastică feminină au fost deja alocate.



Ultimele locuri vor fi repartizate circuitului de Cupă Mondială pe aparate, cu etapa finală programată la Doha, între 10 şi 13 martie, şi la campionatele continentale din acest an.



România are calificaţi până acum doar doi gimnaşti la Jocurile Olimpice de la Tokyo: Marian Drăgulescu (sărituri) şi Maria Holbură (individual compus).

ŞTIRILE ZILEI