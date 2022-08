FCSB - Dunajska Streda, astăzi, pe Arena Națională, meciul retur. Dică: Putem să asigurăm bugetul pentru un an

Nicolae Dica la conferința de presă

FCSB s-a impus la limită, în prima partidă dintre cele două formații, prin golul lui Joonas Tamm (69), într-un meci pe care l-a dominat destul de categoric.

Antrenorul FCSB, Nicolae Dică, a declarat că meciul cu FCSB este foarte important, el spunând că banii din Europa asigură bugetul pe un an de zile:

"Ne aşteaptă o partidă mult mai grea ca în meciul tur, pentru că i-am simţit că sunt o echipă bună, puternică, cu jucători de calitate de la mijlocul terenului în sus. E o echipă care joacă un fotbal ofensiv, agresiv. Noi trebuie să fim pregătiţi pentru acest lucru, cred că trebuie să facem un joc defensiv foarte bun pentru a scoate un rezultat pozitiv.

E clar că jucătorii trebuie să respecte ce am lucrat tactic la antrenamente. Trebuie să avem atitudine, cum am avut în majoritatea jocurilor de când am revenit la echipă. Şi unitate, pentru că asta îmi doresc la echipa mea. Doar împreună putem scoate rezultate pozitive.

Meciul de mâine (azi, joi - n.r.) este foarte important pentru toată lumea. Contează foarte mult acest lucru, pentru că vin bani din Europa, putem să asigurăm bugetul pentru un an de zile. Apoi ne vom concentra pe campionat.

Nu îmi e frică de adversar, pentru că ştiu că am pregătit foarte bine jocul, jucătorii au fost concentraţi la antrenamente. Am încredere în băieţii mei şi cu siguranţă o să facem o treabă bună", a spus Nicolae Dică, în cadrul conferinţei de presă de dinaintea meciului.

Antrenorul FCSB s-a arătat mulţumit de jocul ultimilor veniţi la echipă David Miculescu şi Bogdan Rusu şi are încredere că dintre jucătorii tineri pe care îi are la dispoziţie poate alege doi sau trei lideri.

"În continuare am încredere în aceşti jucători şi cred că ei vor putea să crească, acesta este motivul pentru care nu am reuşit să marcăm şi golul doi, pentru că avem o echipă tânără. Nu am jucători cu experienţă în echipă, dar voi încerca din aceşti jucători tineri să formez doi-trei lideri. Sunt mulţumit de prestaţia celor doi jucători noi, Miculescu şi Rusu, care au venit în ultima săptămână. Nu mă aşteptam ca ei să joace atât de bine. Da, mai avem nevoie de jucători, am vorbit cu patronul şi vom vedea ce este de făcut", a mai spus Nicolae Dică.

FCSB, în cazul care va elimina echipa slovacă DAC 1904 Dunajska Streda, va juca în play-off cu Viking Stavanger (Norvegia) sau Sligo Rovers FC (Irlanda). Bucureştenii ar juca acasă primul meci (18 august), iar calificarea s-ar decide în deplasare (25 august).

