Situaţie neplăcută pentru FCSB! Giurgiu şi Piteşti, gazde până în septembrie pentru Bogdan Andone şi elevii săi

Giurgiu și Pitești, gazde pentru FCSB! / FOTO: FCSB (Facebook)

Primele două luni ale noului sezon vor fi o piatră de încercare pentru Bogdan Andone şi elevii săi.

"E o problemă delicată pentru noi. Era ideal să jucăm pe Arena Naţională, dar asta e, trebuie să ne adaptăm, să jucăm joi la Giurgiu şi duminică la Piteşti", a declarat antrenorul FCSB.

"E ciudat, mâine mergem la Giurgiu, sâmbătă la Piteşti, după în Moldova, vom fi numai pe drumuri, astea două luni trebuie să ne concentrăm foarte bine şi să fim numai cu gândul la ce avem de făcut pe teren", a spus Florin Tănase.

Bogdan Andone a ieşit campion cu Astra ca secund al lui Şumudică şi speră că fanii vor veni să îl susţină la meciul cu Milsami Orhei.

"Mai ales că am fost un an şi jumătate acolo, sunt foarte mulţi stelişti în oraş, vor veni şi în Bucureşti şi cred că va veni lume multă mâine la stadion. La Giurgiu, băieţii au făcut meci bun în play-off, am câştigat. E un teren care o să le convină, un gazon foarte bun, un stadion plăcut şi nu vor fi probleme", este de părere Andone.

