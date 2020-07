FC Porto a cucerit titlul de camioană a Portugaliei

FC Porto, campioana Portugaliei

În urma acestui succes, ''dragonii'' s-au desprins la opt puncte de rivala Benfica, iar aceasta nu mai are nicio şansă să recupereze ecartul în cele două etape rămase.



În faţa unor tribune goale, Porto s-a impus prin golurile marcate de internaţionalul portughez Danilo Pereira (64) şi de atacantul malian Moussa Marega (90+1).



Benfica, victorioasă marţi cu 2-0 în meciul cu Vitoria Guimaraes, este sigură de locul al doilea, având un avans de 12 puncte faţă de a treia clasată, Sporting Lisabona.



FC Porto a reuşit să recupereze o diferenţă de şapte puncte faţă de Benfica, existentă la mijlocul lui ianuarie, iar la întreruperea campionatului din cauza pandemiei de coronavirus, la mijlocul lunii martie, avea un punct în plus. După reluarea campionatului, echipa antrenată de Sergio Conceicao a fost mult mai constantă şi a reuşit să se impună.



FC Porto conduce cu 79 de puncte, urmată de Benfica, 71 puncte, Sporting Lisabona, 59 puncte, Sporting Braga, 57 puncte, etc.

sursa agerpres

