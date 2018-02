În 2016, Cruz a postat pe o rețea de socializare o filmare în care se tăia pe mână. Și scria că vrea să cumpere o armă.

Într-o altă postare, mai veche, comentase "vor muri copii". La acel moment, autoritățile din Florida au declanșat o anchetă, dar au ajuns la concluzia că Nikolas Cruz nu reprezintă o amenințare.

Tot mai multe voci critică acum FBI pentru că a nu a sesizat pericolul.

Inclusiv președintele Donald Trump a scris pe Twitter că FBI s-a ocupat prea puțin de acest caz, în schimb a alocat nejustificat resurse pentru ancheta privind presupusele sale legături cu Moscova.

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud!