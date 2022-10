Faţada Consulatului Rusiei la New York, vandalizată cu vopsea roşie

Vineri la orele prânzului, mari pete şi dungi de vopsea roşie acopereau pe câţiva metri în înălţime şi lăţime faţada Consulatului, o clădire în stil renascentist situată în cartierul Upper East Side din Manhattan, a constatat un fotoreporter al agenţiei France Presse.



Poarta de intrare a fost, de asemenea, acoperită cu vopsea roşie.

“F*ck you Russia!”,

Man yells at the graffiti covered Consulate General of the Russian Federation in New York at 6:05pm, Upper East Side, Manhattan, New York City, Friday, September 30, 2022.#nyc nyc@protest_nyc



