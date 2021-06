Facebook vrea să îi trateze pe politicieni ca pe restul utilizatorilor

Facebook intenţionează să elimine imunitatea extrem de controversată de care beneficiază politicienii care îi încalcă regulile, urmând ca aceştia să fie trataţi ca orice alt utilizator, conform unui articol apărut joi în The Verge , relatează vineri AFP.

Conform acestui site de specialitate, gigantul reţelelor de socializare ar putea anunţa vineri schimbarea, în urma unor atenţionări ale consiliului său de supraveghere.



"Trebuie să li se aplice tuturor utilizatorilor aceleaşi reguli", au transmis membrii independenţi ai acestei noi instanţe, solicitată să decidă dacă Facebook a avut sau nu dreptate atunci când i-a suspendat contul fostului preşedinte american Donald Trump.



Fostul lider de la Casa Albă este acuzat că şi-a încurajat susţinătorii în timpul asaltului asupra Capitoliului de la începutul lui ianuarie, încălcând interdicţia platformei privind apologia violenţei.



Această 'curte supremă' a recunoscut urgenţa intervenţiei la momentul respectiv, dar a pasat companiei decizia finală, de a-i permite sau nu lui Trump să revină pe platformă.



Ea a făcut apel la reţeaua de socializare să îşi clarifice regulile "arbitrare".



Or, până în luna ianuarie, Facebook a dat dovadă mai degrabă de toleranţă faţă de miliardarul republican.



Mark Zuckerberg, şeful Facebook, refuză de mai mulţi ani să joace rolul de "arbitru al adevărului online".



Însă această poziţie a devenit greu de respectat odată cu Donald Trump, care a minimalizat gravitatea pandemiei sau a denunţat, fără probe, aşa-zise fraude electorale. Iar astfel de afirmaţii nu au făcut decât să pună gaz pe foc într-o ţară care era deja foarte divizată, comentează AFP.



Asaltul asupra Congresului, încheiat cu mai mulţi morţi, a fost un punct de cotitură.



Însă Facebook nu a revenit asupra listei de personalităţi politice scutite de la unele dintre regulile şi sancţiunile sale, în special privind dezinformarea, în numele 'interesului publicului' de a-şi face propria opinie.



Acest tratament preferenţial stârneşte multe critici, inclusiv în interiorul companiei.



Reticenţa Facebook de a şterge unele mesaje ale lui Donald Trump în urmă cu un an, considerate a fi în favoarea violenţelor poliţiei în timpul manifestaţiilor împotriva rasismului sistemic, a fost dezavuată public de unii angajaţi.



Acuzate că servesc ca portavoci pentru fostul preşedinte, Facebook şi alte reţele, cum ar fi Twitter, şi-au înăsprit sistemul de moderare a postărilor, înmulţind atenţionările ataşate mesajelor problematice.



Aceste iniţiative nu i-au împiedicat totuşi pe democraţi să le reproşeze ineficienţa în oprirea dezinformării, în timp ce republicanii le acuză de cenzură.



Conform The Verge, Facebook ar putea de asemenea să dea dovadă de o mai mare transparenţă asupra avertismentelor în cazurile de încălcare a regulilor, ceea ce ar putea duce la ştergerea conturilor recidiviste.

