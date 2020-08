Facebook debutează în universul videoclipurilor muzicale, dominat de platforma YouTube

Facebook a anunţat vineri că va difuza videoclipuri muzicale sub licenţă, care vor putea fi vizionate direct pe această reţea de socializare fără ca utilizatorul să mai fie direcţionat spre YouTube, unde se concentrează traficul de clipuri lansate de cântăreţi şi muzicieni, informează AFP.

Facebook, debut în universul videoclipurilor

Noul serviciu va fi adăugat în "Facebook Watch", iar videoclipurile vizionate pe Facebook vor putea fi apreciate (prin "Like"), comentate şi distribuite, la fel ca toate clipurile difuzate pe YouTube.



Facebook va pune la dispoziţia utilizatorilor şi liste tematice, aşa cum procedează deja serviciile de streaming muzical (Spotify, Deezer, etc.).



"Am colaborat cu parteneri în India şi în Thailanda pentru a construi fundaţia unei experienţe dedicate videoclipurilor muzicale pe Facebook", a declarat Tama Hrivnak, vicepreşedinte al Facebook, într-un comunicat.



Reţeaua de socializare va lansa acest serviciu mai întâi în Statele Unite graţie unor parteneriate încheiate cu editori muzicali şi case de discuri, precum Sony Music Group, Universal Music Group, Warner Music Group şi BMG.



Compania californiană promite premiere şi conţinuturi exclusive semnate de J. Balvin, Karol G, Sebastian Yatra, Alejandro Fernandez şi Calibre 50.



Clipurile muzicale au contribuit considerabil la dezvoltarea YouTube, platforma video a grupului Google care numără în prezent peste 2 miliarde de utilizatori în fiecare lună.



Celălalt gigant din Silicon Valley a demarat o campanie de marketing agresivă, pentru a-şi convinge utilizatorii să se aboneze la conţinuturi premium şi a anunţat joi, odată cu publicarea rezultatelor sale trimestriale, că numărul abonaţilor săi plătitori a crescut.



Măsurile de izolare adoptate în timpul pandemiei de COVID-19 au determinat o creştere explozivă a numărului de vizualizări online, în special pentru conţinuturi de divertisment ce vizează seriale TV, muzică şi jocuri video.

sursa agerpres

