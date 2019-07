Facebook a anunțat revenirea la normal după o pană majoră

Potrivit DownDetector, primele dificultăţi au apărut în jurul orei 12.00 GMT.



Un purtător de cuvânt al Facebook, care a vorbit de asemenea în numele Instagram şi WhatsApp, a explicat că o "operaţiune de mentenanţă" a provocat accidental întreruperea funcţionării, împiedicând partajarea fotografiilor şi a videoclipurilor.



Mii de utilizatori din diferite regiuni ale lumii s-au plâns de problema întâmpinată, în special în Europa şi America de Nord. Persoane fizice, dar şi organizaţii au fost afectate.



"Da, suntem afectaţi de #instagramdown şi noi", a scris CIA pe Twitter. "Nu, nu noi am provocat-o. Nu, nu vă putem ajuta. Aţi încercat să opriţi şi să reporniţi?".

Yes, we are affected by #instagramdown, too. No, we didn’t cause it. No, we can’t fix yours. Did you try turning it off and back on again?