Poveștile zilei EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Astăzi, în locul unora dintre fabrici au apărut mari centre comerciale, blocuri de locuințe ori de birouri.

Asta în cazurile fericite, unde nu sunt ruine sau terenuri virane.

Electroputere Craiova, una dintre cele mai mari companii industriale din România

Electroputere Craiova, fondată în 1949, a fost una dintre cele mai mari companii industriale din România, care se ocupa cu fabricarea de aparataj electric de înaltă tensiune, celule electrice prefabricate de medie tensiune și bare capsulate, mașini electrice rotative (motoare, generatoare), transformatoare electrice de putere și autotransformatoare, vehicule feroviare (locomotive electrice, locomotive Diesel electrice, rame electrice), vehicule urbane, echipamente complexe pentru instalații de foraj. În anii 80, uzina era cea mai importantă fabrică de locomotive electrice, iar acum pentru mulţi este inexistentă.

Compania a fost privatizată în luna noiembrie 2007, când mare parte din capitalul social a fost preluat de o firma saudită.

Industria Lânii SA, o fabrică de lângă Timișoara, avea în perioada interbelică aproape 2000 de muncitori

ILSA (Industria Lânii SA) a fost o fabrică de lână din Timișoara, România. A fost înființată în 1905 de o familie de evrei.

În perioada interbelică, numărul de muncitori ai fabricii ajunsese la 1.800, iar compania a deținut și o echipă de fotbal.

A fost naționalizată în 1948 și trecut printr-un proces de modernizare în perioada 1970 - 1975, fabrica furnizând țesături și tapiserie de mobilier către alte întreprinderi din țară.

A fost una dintre cele mai mari fabrici din Timișoara și întreprindere-fanion a comunismului, aici lucrând peste 1.000 de femei, și se întindea pe o suprafață de 170.000 de metri pătrați.

Fabrica a fost devalizată și a intrat în faliment. În septembrie 2010 a fost demolată ultima construcție de pe platforma ILSA.

La 15 februarie 2006, fostul administrator unic și director general la ILSA, a primit o condamnare de un an de închisoare pentru abuz în serviciu, un an și jumătate detenție pentru delapidare, șase luni pentru infracțiuni la legea privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, pedepsele fiind grațiate, precum și șase luni închisoare, cu suspendare, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Fabrica de Ţigarete din Timişoara producea 300 de milioane de ţigări pe lună

Fabrica de Ţigarete din Timişoara ridicată în anul 1847, pe vremea primarului Johann N. Preyer, se întinde pe câteva mii de metri pătrați. Fabrica a fost închisă în 2003, după privatizarea scandaloasă a „Tutunului Românesc". Fabrica se află în proprietatea unui fond de investiții din București, care nu a putut demola fabrica pentru că se află pe lista de monumente. S-ar dori introducerea clădirii in circuitul cultural al orașului dar nu este un proces facil.

ŞTIRILE ZILEI