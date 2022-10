Fabrica de zahăr de la Luduş a fost salvată de fermierii români

Aproximativ 5.000 de hectare de teren erau cultivate în trecut în Mureș cu sfeclă de zahăr. Este o tradiție a fermierilor din zonă - însă ultimii ani i-au pus în dificultate. Suprafața a scăzut la mai puțin de 10 la sută. O dată culeasă, sfecla are două trei săptămâni răgaz să ajungă într-o fabrică de prelucrare. Iar acestea sunt tot mai puține. Din 33 cât existau în 1990, au rămas doar două, și nici una cu capital românesc. Fabrica din Luduș s-a închis anul trecut.

Pop Ioan Aurel, inginer agronom: N-am mai putut face contract cu ei, dar prin asociație am ajuns la fabrica din Roman cu care am încheiat contract, bineînțeles fiind primul an am fost reticenți și am facut doar pe 20 de hectare.

Și alți fermieri și-au redus suprafețele cultivate. Deși sfecla este o cultură profitabilă chiar și în condiții de vreme extrem de nefavorabilă.

Alexis Charmetant, fermier din județul Mureș: Am început să cultivăm sfeclă în 2016 şi în primul an am făcut 80 de tone la hectar. Iar când a fost secetă, producția cea mai mică a fost de 45 de tone la hectar.

Elena Gușatu, director Direcția Agricolă Mureş: Sfecla de zahăr este valoroasă deoarece asigură menținerea apei în sol în condițiile actuale de secetă pedologică, are efecte de protejare a mediului înconjurător eliberând oxigenul în echivalența unui hectar de pădure.

Fermierii spun că închiderea fabricii de la Luduș trebuie impiedicată, altfel vor fi afectați nu doar agricultorii, ci și întreaga zonă. Scad bugetele locale și crește șomajul.



Cristian Moldovan, primar Luduș spune: Impactul - dispare o cultură tehnică și este, după hamei, cea mai consistentă cultură subvenționată, ajunge la peste 1.000 de euro la hectar.



300 de fermieri din zona centrală, afectați direct de închiderea fabricii au preluat inițiativa. Au negociat cu patronatul francez să o cumpere și au semnat un memorandum de achiziție.



Prin telefon, Teodor Aflat, reprezentantul fermierilor: Am avut negocieri cu conducerea fabricii în urma cărora ne-am obligat părţile ca să facem paşii următori pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare. După momentul zero o să-i convingem pe câți mai mulți dintre cultivatori să se întoarcă la cultivarea sfeclei de zahăr.



Fabrica de la Luduș este importantă într-o țară mare consumatoare de zahăr. Anual fiecare român consumă în medie până la 30 de kilograme de zahăr. Cele două fabrici funcționale până anul trecut asigurau aproximativ un sfert din necesarul național.

