Făstâceli ale aleșilor privind creșterile salariale ale demnitarilor votate în Senat

Tanczos Barna, ministrul Mediului: A fost o propunere votată de Parlament, nu consider dacă este necesară sau nu este necesară. Am aflat din presă. Dacă veţi avea posibilitatea să renunţaţi la această mărire o veţi face? Am văzut în presă că s-ar mări cu 2.000 de lei brut, care ar însemna 1.000 de lei net. Aşteptăm decizia în Camera Deputaţilor şi discutăm după.

Florin Spătaru, ministrul Economiei: Haideţi să aşteptăm decizia Parlamentului şi în funcţie de asta vom implementa această propunere. Până la decizia Parlamentului, noi vă întrebăm dacă aţi renunţa sau nu la această mărire. Deocamdată salariul meu a rămas acelaşi şi cred că e un salariu conform statutului pe care îl am.

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor: Sper ca, în Camera Deputaţilor, să se revină la adică să fie respinsă propunerea de la Senat. Sunt parlamentar, eu zic că indemnizaţia pe care o avem acum e absolut decentă eu vorbesc în numele meu. Nu există motive să fie crescute. Sunt convins că a fost o greşeală ce s-a întâmplat ieri în Senat şi Camera va corecta.

Senatul a adoptat majorarea indemnizațiilor demnitarilor și creșterea sporurilor cu 25% pentru funcționarii publici implicați în procesul legislativ. Este vorba de indemnizațiile parlamentarilor, primarilor, președinților de consilii județene și locale precum și cele ale funcționarilor publici care îi deservesc pe aceștia.

Pe ultima sută de metri, a fost adoptat, întâi în Comisia de Muncă, apoi astăzi, în plenul Senatului un amendament propus de UDMR prin care se majorează indemnizaţiile pentru demnitari și aleșii locali cu un procent de 15-20%, având în vedere că se va lua in calcul salariul minim pe economie din 2022, care a fost crescut. Amendamentul a fost depus la legea care prevedea majorarea salariilor anumitor categorii de bugetari o majorare care era inclusă în legea Educației.

Propunereaa fost senatorilor UDMR Turos Lorand şi Fejer Laszlo-Odon, prin legea de aprobare a OUG 115/2022 indemnizaţiile lunare pentru cei care ocupă funcţii de demnitate publică (alese şi numite) vor creşte de la 1 noiembrie 2022. Coaliția de guvernare a susținut acest amendament.

Concret, cuantumul brut al indemnizaţiilor va fi stabilit prin înmulţirea coeficientului prevăzut de Legea salarizării unitare cu salariul minim pe ţară pentru anul 2021.

