Expoziţia "Vaclav Havel: întâlnire cu lumea", de vineri, la Muzeul Naţional al Ţăranului Român

Expozitie

"În aceste fotografii îl vedem pe Havel acompaniat de Hillary Clinton şi Madeleine Albright, Regele Juan Carlos şi Regina Sofia a Spaniei, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, Michael Jackson, Papa Ioan Paul al II-lea şi membrii trupei Rolling Stones. Sunt incluse şi fotografii cu viaţa de acasă. Jiru şi-a folosit camera pentru a imortaliza momente din călătoriile lui Havel în Republica Cehă, din timpul mutării şi reconstrucţiei Cetăţii din Praga, ieşiri în barurile din capitală sau sărbători alături de prieteni, în Lany", informează Centrul Ceh.



Fotografiile din expoziţie ni-l arată pe Havel atât ca reprezentant al statului, cât şi ca om simplu.



"Publicul va putea vedea câteva dintre fotografiile surprinse de Jiru în 1994 în România, când Havel a făcut o vizită oficială la invitaţia Universităţii din Bucureşti. La ceremonia oficială, Havel a primit titlul de doctor onorific şi a ţinut un discurs în care a adresat dezamăgirile oamenilor în legătură cu evoluţia post revoluţionară", precizează sursa citată.



Expoziţia este organizată de Ambasada Republicii Cehe, Centrul Ceh şi Bucharest Photofest şi face parte din programul festivalului internaţional de fotografie Bucharest Photofest, ce se desfăşoară între 1-10 octombrie la Bucureşti şi are ca temă centrală Rezistenţa.



Vernisajul va avea loc pe 5 octombrie, de la ora 18,00, în Sala Noua Galerie a Muzeului Naţional al Ţăranului Român.



Jiri Jiru este un fotograf de origine cehă care locuieşte în Praga şi Bruxelles. Pe parcursul carierei sale, a fotografiat pentru numeroase publicaţii (Time, Newsweek, Business Week, People, Fortune, The New York Times, International Herald, National Geographic, etc) şi a fost apreciat ca fotojurnalist în ţările post-socialiste.



În 1993, a devenit fotograful personal al preşedintelui Vaclav Havel. A publicat mai multe cărţi cu fotografiile sale şi a fondat o galerie de fotografie în Praga.



Pe 4 octombrie, Jiri Jiru va participa la o discuţie organizată, în condiţii de pandemie, la Centrul Ceh, începând cu ora 18,00.

