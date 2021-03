Expoziția virtuală "Giuvaiergerie antică. Comorile Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei". Piesele pot fi admirate în perioada 22 februarie - 31 decembrie 2021

Expoziție virtuală

Cele 24 de piese de giuvaiergerie prezentate în această expoziţie virtuală acoperă, din punct de vedere cronologic, intervalul dintre mileniul V î.Hr. - sec. XVII d.Hr. şi, chiar dacă toate provin din cercetările arheologice ale siturilor dintre Prut şi Nistru, originea lor ne poartă printre comunităţile care au locuit între Balcani şi Carpaţi şi până în Caucaz, care au comunicat şi întreţinut relaţii comerciale în spaţiul din nordul Mării Negre. Obiectele selectate în această expoziţie sunt piese rare, excepţionale, realizate de predecesorii noştri în metal şi pietre preţioase, de o mare valoare culturală, istorică şi artistică.



Aceste piese impresionante, care pot fi admirate fizic în cadrul expoziţiei permanente "Comorile trecutului" de la sediul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, sunt descoperiri ale arheologilor moldoveni făcute în perioada anilor '60 ai secolului trecut şi până în anul 2015, dacă ne referim la ultima descoperire care face parte din această colecţie prezentată în realitate virtuală. Chiar dacă unele descoperiri au fost realizate de către un colectiv, sunt de amintit câteva nume ale arheologilor care au scos la lumina zilei şi au cercetat aceste podoabe valoroase: G. Feodorov, Gh. Cebotarenco, T. Şcerbacova, N. Chetraru, V. Vornic, V. Bubulici, S. Popovici.



***



Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei (MNIM) se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific. Înfiinţat în 1983, muzeul deţine în custodia sa 348.619 piese de patrimoniu, a căror tipologie diversificată surprinde profilul Moldovei de-a lungul secolelor, din erele preistorice până în prezent, atestând habitatul uman, fapte, evenimente, portrete de personalităţi. De la înfiinţare până-n prezent, MNIM a organizat peste 650 de expoziţii temporare în ţară şi peste hotare, axate pe propriile colecţii, precum şi pe cooperarea cu alte instituţii de cultură şi cercetare.



Arbor Institute for Culture este instituţia soră a Asociaţiei pentru cultură şi arte Arbor din România, fondată de managerul cultural Victoria Nagy Vajda, care are misiunea de a promova înaltele valori artistice ale Republicii Moldova şi de a sprijini mobilitatea culturală în cadrul spaţiului cultural românesc, cât şi în străinătate. Programul de activitate al asociaţiei prevede realizarea de proiecte culturale comune cu instituţiile culturale de stat, pe lângă bogata activitate pe care o desfăşoară în parteneriat cu domeniul artistic independent. "Giuvaiergerie antică. Comorile Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei" este a doua expoziţie realizată de Arbor, în parteneriat cu o instituţie muzeală din Republica Moldova. Prima expoziţie VR, "Omagiu Limbii Române: scriitori basarabeni în opera artistei Valentina Rusu Ciobanu", a fost organizată în parteneriat cu Muzeul Naţional de Literatură "Mihail Kogălniceanu" din Republica Moldova.



Galeria VR de pe platforma Theopen-art.com are o suprafaţă de 300 mp virtuali, distribuiţi în cinci spaţii expoziţionale, care pot găzdui expoziţii mai mari sau mai mici de pictură, sculptură, fotografie, multimedia. Construcţia platformei Theopen-art.com a fost susţinută de Biroul de cooperare al Elveţiei în Republica Moldova şi de organizaţiile nonguvernamentale Arbor Institute for Culture (Republica Moldova) şi Asociaţia pentru cultură şi arte Arbor (România), prin Victoria Nagy Vajda.



Expoziţiile virtuale pot fi vizitate doar pe computer desktop sau laptop, cu browser web actualizat. De pe telefonie mobilă, expoziţiile VR nu sunt disponibile. Link: https://www.theopen-art.com/exhibition/giuvaiergerie-antica-comorile-muzeului-national-de-istorie-a-moldovei-vr/?back=ago

ŞTIRILE ZILEI