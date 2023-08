Exploziile de la Crevedia | Firmele familiei Doldurea au vândut gaz, motorină și benzină pentru 35 de primării și câtorva sute de instituții din subordinea acestora. Primarul PSD din Crevedia, condamnat penal pentru tăinuire

Firma Flagas a fost înființată în 1997 de un afacerist italian, care a vândut-o apoi actualului primar din Caracal, Ion Doldurea, care la rându-i a cedat-o fiului, Ionuț. Firma a avut în 2022 un profit net de aproximativ 33 de milioane de lei, de aproape 3 ori mai mult decât în anul precedent și de 5 ori mai mult decât înainte de pandemie.

Flagas are 191 de angajați și datorii de aproximativ 74 de milioane de lei.

Flagas figurează pe listafirme.ro. Potrivit descrierii obiectului de activitate, firma vinde cu amănuntul de la echipamente fotografice, arme și muniții, la combustibili, gaz îmbuteliat, cărbuni și lemne pentru gospodărie.

Ion Doldurea este din 2019 președinte al PSD Caracal. Doldurea senior a candidat la Primăria Caracal în 2020 și a câștigat cu sprijin puternic de la centru, susțin surse politice, care îl indică pe secretarul general al PSD, Paul Stănescu.

Ion Doldurea este chimist și a fondat mai multe companii, inclusiv în domeniul carburanților, pe care le-a transferat ulterior pe numele fiilor săi. Toate se ocupă cu transportul carburanților și aproape toate au contracte cu primării din țară.

Compania ar fi primit 16 achiziții directe cu primării și consilii locale din județele Giurgiu, Dâmbovița, Vrancea și Ialomița, precum și cu Penitenciarul Jilava din București, pentru motorină, GPL și benzină, în perioada 2017 - martie 2023.

Primarul din Caracal s-a autosuspendat din funcția de membru PSD și de șef al organizației Caracal. El a scris pe Facebook că nu are și nu a avut niciodată vreo implicare în societatea comercială unde s-a întâmplat tragicul eveniment, dar că a luat decizia retragerii din funcțiile politice deoarece un membru al familiei sale are legătură cu cazul.

Firmele familiei Doldurea au vândut gaz, motorină și benzină pentru 35 de primării, 386 de contracte, la care se adaugă și alte câteva sute de instituții din subordinea lor, precum școli și spitale, potrivit informațiilor din spațiul public.

Primarul PSD din Crevedia, Florin Petre, are o condamnare penală pentru tăinuire. A cumpărat un utilaj agricol, deși știa că este furat. A fost condamnat în 2016 la un an de închisoare cu amânare. Florin Petre și-a recunoscut fapta. El a fost ales primar în 2016 din partea UNPR, iar în 2020 din partea PSD. Știrile TVR i-au solicitat un punct de vedere în legătură cu această situație, dar și despre neregulile de la stația GPL din localitatea sa. Florin Petre a răspuns că nu are nimic de declarat până nu se vor încheia cercetările.

