Explozii la Kiev, Harkov, Kramatorsk, Dnipro, Mariupol, Odesa, Zaporizhzhia. Trupele rusești debarcă la Mariupol și Odesa. Zelenski anunță că Ucraina introduce legea marțială

ACTUALIZARE Zelenski spune că Rusia a efectuat lovituri cu rachete asupra infrastructurii Ucrainei și asupra polițiștilor de frontieră ucraineni, exploziile fiind auzite în multe orașe din țară.

El a adăugat că a vorbit cu președintele american Joe Biden și le-a spus ucrainenilor să stea acasă și să rămână calmi: „Armata lucrează. Voi fi cu tine tot timpul. Rămâi puternic. Vom câștiga pentru că suntem Ucraina. Glorie Ucrainei", a fost mesajul președintelui.

Zelenski a mai spus că Ucraina va introduce legea marțială pe toate teritoriile statului, relatează Reuters

ACTUAIZARE Președintele american Joe Biden și președintele ucrainean Volodimir Zelenski poartă convorbiri, potrivit unui oficial de la Casa Albă.

ACTUALIZARE 06:46 Orașul ucrainean Harkov sub atac rusesc.

ACTUALIZARE 6:40 Un consilier al ministrului de Interne al Ucrainei, Anton Gerashchenko, a confirmat jurnaliștilor că trupele ruse au debarcat la Odesa şi au trecut graniţa în oraşul Harkov.

ACTUALIZARE 06:37 Autoritățile europene de reglementare a aviației avertizează că există un „risc ridicat” pentru aeronavele civile în apropierea graniței cu Ucraina, temându-se că ar putea fi vizate intenționat la orice altitudine.

„Operatorilor aerieni li se reamintește că aceasta este acum o zonă de conflict activ”, spune Agenția pentru Siguranța Aviației a Uniunii Europene, cunoscută sub numele de EASA.

ACTUALIZARE 06.30 Ministrul de externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a confirmat „invazia pe scară largă” a Ucrainei de către Rusia.

”Putin tocmai a lansat o invazie pe scară largă a Ucrainei. Orașele pașnice ucrainene sunt sub lovituri. Acesta este un război de agresiune. Ucraina se va apăra și va câștiga. Lumea poate și trebuie să-l oprească pe Putin. Momentul să acționăm este acum.”

