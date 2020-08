Doi tineri mergeau pe una dintre străzile Beirutului care duce în port când cea de-a doua deflagrație, extrem de puternică, s-a produs. Câteva clipe după ce s-a auzit explozia, orașul era devastat. Oamenii răniți, înspăimântați mergeau dezorientați printre ruine.

Șeful Crucii Roșii din Liban a declarat că spitalele din Beirut sunt deja pline de răniți, altele au fost afectate de explozii. Se pare că multe persoane sunt prinse sub dărâmături.

Agenţia de ştiri libaneză NNA relatează, citând două surse de securitate, că explozia s-a produs într-o zonă a portului unde sunt depozitate substanțe inflamabile. Șeful securității libaneze a declarat într-un interviu pentru televiziunea națională că este prea devreme să se pronunțe în legătură cu originea exploziei. În acest moment sunt însă investigate toate ipotezele, inclusiv cea a unui atentat pus la cale de gruparea teroristă Hezbollah.

ACTUALIZARE Premierul libanez, Hassan Diab, a declarat că persoanele responsabile de catastrofa de marți vor plăti pentru ce s-a întâmplat.

El a declarat că o anchetă va include dovezi despre pericolul reprezentat de un depozit din port, depozit despre care se știa încă din 2014, fără să ofere alte detalii pe acest subiect.

Potrivit unui raport din 2016, în port a fost descărcată o cantitate mare de azotat de amoniu de la bordul unui vas arestat cu 3 ani înainte. Marfa a rămas în port, urmând să fie scoasă la licitație sau indisponibilizată.

Premierul a subliniat că acum prioritatea este recuperarea trupurilor neînsuflețite și tratarea celor răniți.

El a făcut un apel de urgență către "toate acele state care iubesc această țară să fie alături de ea și să o ajute să își vindece rănile adânci".

ACTUALIZARE Cel puțin 50 de persoane au murit și aproape 3.000 au fost rănite.

"E o catastrofă înăuntru. Sunt cadavre peste tot", a declarat pentru AFP un militar din perimetrul de securitate instituit în port.

Rudele celor care lucrau în zonă s-au adunat lângă cordonul de securitate.

"Ambulanțele încă ridică morții", a declarat militarul.

ACTUALIZARE Președintele Klaus Iohannis a transmis condoleanțe familiilor victimelor din Beirut.

My deepest condolences to the families of the victims of the terrible explosions in #Beirut. We stand by Lebanon and the Lebanese people in these difficult times.