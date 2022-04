Explozii în orașul rus Belgorod, aproape de granița cu Ucraina. Un depozit de muniții a luat foc. Explozii și în provincia Kursk

Guvernatorul regional Viacheslav Gladkov a declarat că un depozit de muniții din provincie a luat foc la primele ore ale zilei de miercuri.

Gladkov a spus că niciun civil nu a fost rănit de incendiul care a izbucnit în apropierea satului Staraia Nelidovka.

Provincia Belgorod se învecinează cu regiunile Ucrainei Lugansk, Sumi și Harkov, toate grav lovite de armata rusă de la începutul invaziei.

Explozii au fost auzite și în provincia rusă Kursk, aici se pare că e vorba de lansări ale sistemelor locale de apărare antiaeriană.

