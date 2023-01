Explozie la un gazoduct în Lituania, care leagă Țările Baltice de Polonia

"În jurul orei locale 17:00 (19:00 GMT) a avut loc o explozie la gazoductul Amber Grid din districtul Pasvalys. Potrivit primelor date, nimeni nu a fost rănit", potrivit unui comunicat difuzat de grupul Amber Grid.

Potrivit operatorului, explozia produsă la una dintre cele două conducte ale gazoductului a avut loc departe de imobilele rezidenţiale, iar incendiul pe care l-a provocat "este în curs de stingere".

"Am început imediat să investigăm circumstanţele incidentului şi să asigurăm furnizarea de gaz către consumatori", a declarat Nemunas Biknius, PDG-ul Amber Grid.

Grupul a precizat că gazoductul în care a izbucnit incendiul a fost folosit pentru a furniza gaz în nordul Lituaniei şi a-l transporta în ţara vecină Letonia.

Din iunie 2022, Lituania a interzis importul de gaz rusesc, în contextul invadării Ucrainei de către Moscova.

BREAKING: Fire caught on video from the blast from the gas pipeline connecting Lithuania and Latvia



Public broadcaster LRT reports that the town of Pasvalys, in northern Lithuania, has evacuated due to the situation pic.twitter.com/I0WL6sXEs4