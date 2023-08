Explozie la Crevedia, bilanțul victimelor: 2 morți și 58 de răniți. Două aeronave au plecat spre Bruxelles și Milano, cu patru pacienți dintre cei mai gravi

Știre în curs de actualizare.

ACTUALIZARE Parchetul General a preluat dosarul privind explozia de la Crevedia. Stația GPL funcționa ilegal, fiind închisă încă din 2020, întrucât nu era omologată

ACTUALIZARE Ministerul Apărării: O aeronavă C-27J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat duminică, 27 august, în jurul orei 5.15, pentru a efectua o misiune umanitară pe ruta Otopeni - Bruxelles-Otopeni, pentru transportarea a doi pacienți care au suferit arsuri în urma incendiului produs la depozitul de carburanți din localitatea Crevedia, județul Dâmbovița. Cea de-a doua aeronavă C-27J Spartan a decolat la ora 8.00 cu destinaţia Milano, Italia, pentru transportul a încă doi pacienți care au suferit arsuri.

ACTUALIZARE În Bruxelles au plecat doi pacienți și în Milano alți doi, a confirmat șeful DSU, Raed Arafat.

ACTUALIZARE Aeronava care transportă răniţi în Italia va decola de la baza Aeriană 90 Otopeni, la ora 8:00. La ora 5:00, un alt avion a decolat spre Bruxelles, având la bord pompieri arşi în explozia de la Crevedia. Şeful DSU, Raed Arafat, a spus că, în cursul zilei, şi alte aeronave vor transporta răniţi în străinătate.

IMAGINI NEEDITATE CU A DOUA EXPLOZIE DE LA CREVEDIA! 46 de pacienți internați în spitalele din Capitală, dintre care 26 de pompieri! Patru pacienți vor fi transferați în Italia și Belgia. Trei mii de localnici, evacuați

La ora 19.45 a avut loc prima explozie, urmată de incendiu, la stația GPL din Crevedia. Cinci persone au suferit arsuri de peste 80 la sută din suprafața corpului. Zeci de pompieri au fost trimis să stingă focul. Flăcările s-au extins și au cuprins și o casă din apropiere. Populația din zona a primit un mesaj Ro-Alert să ocolească zona pentru că sunt degajări mari de fum. La jumătate de oră, ISU Dâmbovița a evacuat populația pe o rază de 300 de metri, iar un robot a fost adus pentru a ajuta la lichidarea incendiului care se manifesta cu violență. În sprijinul pompierilor dâmbovițeni au fost trimise forțe și din București, Ilfov și Prahova. După 45 de minute, la sediul Ministerului Sănătății se organizează un grup de lucru.



Alexandru Rafila, ministrul Sănătății: La nivelul a 14 spitale, marea majoritate în Bucureşti şi sunt şi din ţară, de la Timişoara şi Iaşi , avem în total cca. 60 de paturi de Terapie Intensivă cu ventilatoare. Cei care depăsesc capacitatea de spitalizare pentru astfel de patologie vor fi transferaţi în străinătate.



După o oră și un sfert are loc o nouă explozie la stația GPL, urmată de incediu. Alte zeci de persoane sunt rănite, printre care pompieri, un polițist și câțiva jurnaliști. Explozia a fost surprinsă în direct de echipa Știrilor TVR.



Rând pe rând, răniții sunt transportați la spitalele din Capitală. La Floreasca este declanșat Planul Alb, astfel că toți medicii și personalul medical liber au fost chemați la muncă. În Crevedia, autoritățile evacuează populația pe o suprafață mai mare.



La Ministerul de Interne a fost convocată o celulă de criză, condusă de premierul Marcel Ciolacu. A fost activat Planul European de Protecție Civilă și au fost găsite 7 locuri în străinătate pentru tratarea marilor arși. 8 victime sunt intubate, iar pentru 4 dintre ele s-a decis transferul în străinătate - 2 în Belgia și 2 în Italia.



Premierul Marcel Ciolacu: Încercăm să salvăm cât mai multe vieți. Vă ținem la curent. Totul va fi transparent. S-a vorbit și cu Ministerul Mediului, calitatea aerului în zonă. S-a luat legătura cu toți aparținătorii. S-au făcut și telefoane speciale să sune cei din zonă, dacă simt că au anumite probleme medicale.



După două ore de la producerea tragediei, președintele Klaus Iohannis transmite un mesaj prin care își exprimă regretul față de familiile vctimelor și cere măsuri urgente.



După ședința celulei de criză, premierul și ministrul de Interne au plecat în vizite la spitalele Floreasca și Bagdasar. La Floreasca au stat mai bine de o oră de vorbă cu medicii și câțiva dintre răniți.



Bogdan Opriță, purtător de cuvânt Spitalul de Urgență Floreasca din București: Din explozia urmată de incendiul de la stația de GPL au fost aduse 30 de victime. 3 au fost în urma exploziei inițiale, iar 27 din a doua explozie. Din păcate, sunt colegi de-ai noștri pompieri și un polițist. Din aceștia 30, unul nu prezenta arsuri. Restul prezintă arsuri pe diverse procente din suprafața corporală. Mai grav sunt 5, dintre care 2 sunt și intubați. 3 au fost deja operați. Evoluția pacienților arși este una imprevizibilă.



Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină face apel la populație să meargă la donare. Chiar dacă este duminică, centrul va fi deschis. Este nevoie de mult sânge pentru tratatarea tuturor victimelor exploziilor.



Guvernul pune la dispoziție o linie verde: 0212069397 / 0212069398 - pentru victime și familiile victimelor.

Primele opt victime au fost după prima explozie, dintre care o persoană decedată în urma unui infarct, fără arsuri, şi şapte persoane rănite (3 cu arsuri transportate la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, 4 cu arsuri transportate la Spitalul "Bagdasar-Arseni"), precizează reprezentanţii MAI, duminică, într-un comunicat de presă.



Alte 50 de victime au suferit după a doua explozie, dintre care 3 persoane rănite transportate la UPU Târgovişte, 47 persoane la unităţi sanitare din municipiul Bucureşti, cu arsuri şi traumatisme.



Din totalul victimelor, 43 de persoane sunt cadre ale MAI (39 pompieri, 2 poliţişti şi 2 jandarmi).



În jurul orei 2,00, mai erau internate în diverse secţii ale unităţilor sanitare 54 de persoane, 10 dintre acestea fiind intubate.



Odată cu activarea Planului Roşu de Intervenţie, care presupune suplimentarea echipajelor operative, inclusiv a celor medicale, la faţa locului au fost angrenate următoarele forţe de intervenţie:



- ISU DB: 6 autospeciale de stingere, 1 autospecială pentru transport victime multiple, 11 ambulanţe SMURD , 2 puncte medicale avansate.



- ISU BIF - 14 autospeciale de stingere, 1 autospecială cu roboţi, 1 autospecială de stingere cu pulbere şi azot, 1 autoscară, 2 puncte medicale avansate, 7 ambulanţe SMURD, 4 ambulanţe SMURD cu medic, 1 echipaj CBRN, 1 punct de comandă mobil, 1 descarcerare.



- ISU PH - 3 autospeciale de stingere.



Au mai fost un elicopter SMURD, nouă echipaje SAJ Dâmboviţa, 29 de poliţişti, 30 de jandarmi.



"Totodată, pentru protecţia cetăţenilor, a fost stabilit un perimetru de siguranţă pe o distanţă de aproximativ 800 de metri faţă de locul intervenţiei şi au fost evacuaţi preventiv aproximativ 3.000 de locuitori. De asemenea, în proximitatea zonei de manifestare a fost transmis un mesaj de avertizare prin intermediul sistemului RO-ALERT", arată MAI.



La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în prezenţa premierului Marcel Ciolacu şi a ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a fost constituită o celulă de criză, care a reunit şi reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii.



"Pe lângă aspectele operaţionale destinate gestionării optime a acestei situaţiei complexe, au fost operaţionalizate şi două linii TELVERDE, unde aparţinătorii victimelor exploziei din judeţul Dâmboviţa au putut afla informaţii despre starea celor afectaţi de acest nefericit eveniment. Urmare acestui eveniment, a fost activat Mecanismul European de Protecţie Civilă, cu scopul realizării, în regim de urgenţă a transferului pacienţilor puternic afectaţi, pentru acordarea îngrijirilor medicale care se impun marilor arşi. Astfel, primii pacienţi vor fi transferaţi cu o aeronavă aflată în dotarea MAPN la o unitate sanitară din Bruxelles, urmând ca pe parcursul zilei să se realizeze şi altele, în vederea efectuării intervenţiilor medicale de specialitate", adaugă reprezentanţii MAI.

