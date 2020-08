Explozie în orașul american Baltimore provocată de o acumulare de gaze

O persoană a murit, trei sunt grav rănite, în stare critică și cel puțin 5 au rămas prinse sub dărâmături. Printre acestea se numără și copii.

Echipele de intervenție acționează contra cronometru pentru a le salva viața.

A fost o explozie provocată de o acumulare de gaze naturale, dar nu se știe încă de unde a provenit scânteia care a declanșat deflagratia.

Poliția a făcut apel către locuitori să evite zona.

Please avoid the Reisterstown Road corridor where it intersects with Labyrinth Road. Police and fire department personnel are on the scene of a possible gas leak. pic.twitter.com/NaGUzrTjav