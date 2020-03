Spania, explozie de cazuri EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Situația contaminărilor este explozivă: 3.400 de cazuri într-o zi.

Șefa diplomației le-a cerut spaniolilor care se află în străinătate să nu se întoarcă.

La Madrid s-a deschis primul hotel dotat cu aparatură medicală pentru tratarea pacienților aflați într-o stare ușoară.

Autoritățile vor ca în spitale să fie tratate cazurile grave și se pregătesc de înrăutățirea situației.

Pe străzi sunt filtre ale poliției.

"M-a întrebat de ce am plecat de acasă. Desigur, am un email din partea companiei care precizează că am o autorizaţie de o jumătate de oră să merg la birou ca să ridic un ecran pentru a putea lucra".

Banca Centrală Europeană a anunțat un plan de urgență de 750 de miliarde de euro, bani destinați datoriei publice și private, în încercarea de a ține sub control efectele economice ale pandemiei de coronavirus.

O veste bună vine din China.

Pentru prima dată de la apariția COVID-19, în urmă cu 3 luni, nu s-a raportat niciun caz nou de îmbolnăvire locală.

Au fost confirmate 34 de cazuri în rândul persoanelor care au venit din afara Chinei.

Se pune problema dacă va exista un al doilea val de infecții.

