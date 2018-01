Explozie de boli ale tiroidei EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Carmen a lucrat mulţi ani într-un stres continuu. Credea că de aceea se simte epuizată. La un control medical a aflat însă adevarata cauză.

O oboseală excesivă, mă trezeam obosită. Mă concentrez foarte greu. Am tulburări de memorie. Pielea s-a uscat. Am dureri musculare. Crampe musculare. Am tiroidită Hashimoto cu hipotiroidism, spune Carmen.

Din cauza disfuncţiei, a făcut şi lupus şi alte boli autoimune. La fel păţesc mulţi alţii.

Numai în 2016, aproape 84 de mii de români au aflat că suferă de boli ale tiroidei, triplu faţă de anul 2010. Au fost depistate aproape 13.000 de cazuri noi de hipotiroidism, majoritatea covârşitoare - la femei. Boala apare la orice vârstă.

Cauzele afecţiunilor tirodiene sunt multiple, spun medicii. Dar e cert că alimentaţia şi mediul ne afectează.

Medicii au mai observat că, odată cu iodarea sării, a crescut şi incidenţa tiroiditei autoimune.

Hormonii tiroidieni influenţează în primul rând metabolismul: consumul de energie, temperatura corpului şi ritmul bătăilor inimii. Nediagnosticat şi netratat, hipotiroidismul nu doar că aduce kilograme în plus.

Testul TSH din sânge poate depista problemele. Toţi cei trecuţi de 35 de ani ar trebui să-l facă anual, spun specialiştii. E gratuit cu trimitere de la medicul de familie.

