Explozie a numărului de cazuri de Covid. Un singur județ din țară se mai află în scenariul verde, iar Clujul e pe primul loc la incidența cazurilor, 17 la mia de locuitori

La numai o zi după ultimul record, valul Omicron a atins un nou vârf, cu peste 34 de mii de noi infectări, cu 75 la sută mai multe de la o zi la alta. La ATI sunt însă de aproape trei ori mai puţini bolnavi decât recordul din ultimul val. Atunci s-au stins de peste şase ori mai mulţi oameni. Evoluţia confirmă estimările oficiale, care anticipau 35 de mii de cazuri zilnic. Scenariul cel mai negru indică şi 76 de mii de noi infectări, în prima jumătate a lui februarie.



ALEXANDRU RAFILA, ministrul Sănătăţii: Nu sunt cifre neașteptate, am estimat o astfel de evoluție, generată de tulpina Omicron, o tulpină cu o transmisabilitate mult mai mare decât tulpinile precedente. Nu există motive de panică. Important este ca fiecare să respecte regulile, să încurajăm vaccinarea, mai ales pentru categoriile vulnerabile, la risc, să facă forme complicate, școlile rămân deschise pe baza algoritmului stabilit.



Şcolile s-ar închide dacă 75 la sută din paturile de spital ar fi ocupate, dar acum sunt mai puţin de o treime din cele 25 de mii, alocate pentru Covid. Numărul s-a dublat în 11 zile. La ATI, creşterea a fost de 50 la sută, semn că varianta Omicron e mai blândă.



Dr. GINDROVEL DUMITRA, medic de familie: Vorbim de o simptomatologie banală, de tip respiratoriu. În anumite cazuri, mai ales la cei care au anumite comorbidități, pot evolua către forme severe, iar acest lucru se întâmplă de obicei în săptămâna a doua.



În caz de nevoie, vor mai fi alocate încă 12 mii de paturi pentru Covid. La Iaşi, spitalele COVID şi cele suport sunt deja pline, dar acum sunt mai mulţi cei cu forme medii de boală. Zeci de ieșeni solicită zilnic internarea.



VASILE CEPOI, directorul executiv al DSP Iaşi: Trebuie să fim pregătiți să facem față. În acest moment nu avem încă probleme. Pregătim unitatea de la Lețcani pentru a intra în funcțiune, mâine, poimâine, în funcție de solicitări.



În ţară, se înmulţesc şi focarele de infectare din spitale, ambulanţe şi nu numai. Sunt deja 131, cu aproape 1.500 de cazuri la personal şi la pacienţi. Aşa că ministerul vrea să introducă testarea gratuită a tuturor angajaţilor, la intrarea în tură. Iar oficialii nu exclud să-i cheme şi pe cei infectaţi la muncă, în cazuri extreme.



ALEXANDRU RAFILA, ministrul Sănătăţii: Scenariul ar fi acela în care am fi în imposibilitatea să asigurăm asistența medicală datorit unui număr extrem de mare de infecții în rândul personalului medical. De aceea, această măsură legată de testarea personalului medical poate să prevină o situație în care el să fie obligat să vină la serviciu, chiar dacă este infectat.



Experţii speră însă că valul va trece curând.



Octavian Jurma, cercetător: Suntem în a cincea săptămână de creștere accelerată, ceea ce înseamnă că săptămâna viitoare am putea să vedem vârful sau să fim aproape de vârf. Așteptarea era că urma să depășim 40 de mii de cazuri săptămâna viitoare, este o evoluție îngrijorătoare, pentru că înseamnă că pandemia reușește totuși să producă numere record, în ciuda faptului că testarea nu a ținut până acum pasul.



Testări gratuite se fac acum şi la 3.800 de medici de familie. Iar autoritățile vor să deschidă și în țară centre de recoltare pentru cei cu simptome, ca în Bucureşti, pentru început, în weekend.



O veste importantă: la sfârsitul acestei săptămâni, România va primi unul dintre noile antivirale aprobate pentru Covid. Ministerul Sănătăţii a semnat contractul pentru Molnupiravir. Medicamentul va fi asigurat în centrele de evaluare şi în spitale pentru cei cu simptome care au risc de complicații. Ministrul Sănătății speră că, astfel, în zece zile va scădea numărul celor care ajung la ATI și care se sting.



Aproape 700 de pacienți care au COVID sunt acum la Terapie Intensivă, între care 12 minori. 94 de bolnavi au murit în ultima zi. S-a stins şi o bebeluşă de trei luni din Botoșani, care se născuse cu multe probleme grave.

