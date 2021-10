Experţii Insemex au început ancheta la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanţa. Pompierii povestesc despre cea mai grea misiune a lor

Dimineață, la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța au ajuns și specialiștii de la Insemex Petroșani. Ancheta lor va fi amplă, iar rezultatul va fi gata abia anul viitor pentru că procedura este una minuţioasă.

Cercetarea la fața locului e greoaie. Sunt saloane arse, în care aparatura medicală a fost distrusă de flăcări, la fel și multe dintre obiectele aflate în încăperi.

George Găman, directorul general al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă (INSEMEX) Petroşani: Am deplasat o echipă de 8 specialişti în diverse domenii de activitate specifice. Cercetarea la faţa locului şi ridicarea de probe în vederea expertizării în laboratoarele de specialitate.

Imaginile înfiorătoare din secția ATI cuprinsă de foc și fum îi vor urmări mult timp de acum pe pompierii care au inetrvenit la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Ei au avut misiunea de a evacua pacienții cât mai repede dar și de a stinge incendiul.

Pompierii povestesc ce au găsit când au ajuns la spitalul care ardea. Deși antrenați pentru astfel de misiuni, recunosc că a fost una dintre cele mai dificile.

Medicii legiști au ajuns la concluzia că cele 7 persoane de la ATI au murit din cauza intoxicației cu fum.

33 de ambulanțe au fost mobilizate în acea dimineață la spital. Printre cei care au intervenit la salvarea pacienților a fost și Claudia Tatarici. Medicul povestește cu durere în glas cum s-a desfășurat cea mai grea misiune pe care Serviciul de Ambulanță Constanța a avut-o până acum.

Între timp, managerul Spitalului de Boli Infecțioase nu știe dacă a fost demis sau nu, dar susține că a semnalat toate nevoile pe care le are spitalul. Decizia finală era la primărie, care are în subordine unitatea medicală.

Stela Halichidis, director Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța: Eu consider că am făcut totul în continuare, o să vedem când va fi nevoie de prezentat documentele le voi prezenta, pentru că toate au fost verificate, toate au fost exact, ce a depins de mine, ce nu a mai depins de mine şi nu am putut să fac. Lista de investiţii trebuia aprobată de Consiliul Local şi nu a fost aprobată de Consiliul Local. Am trimis, am cerut. Am cerut autorizaţie de incendiu şi am zis că e absolut necesară mai ales în COVID, au zis că se va face, asta a fost hotărârea.

Un dosar penal pentru ucidere din culpă a fost deschis după incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța.

