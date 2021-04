Expert militar ucrainean: Rusia este gata oricând să atace Ucraina. Infrastructura este gata, mai este necesară o asumare politică

Mykhailo Samus / FOTO: TVR MOLDOVA

TVR MOLDOVA: Ce se întâmplă în jurul Ucrainei? Noi vedem de la Chişinău mişcări de trupe la graniţa Ucrainei cu Rusia şi la graniţa Ucrainei cu Belarus.

Mykhailo Samus, director New Geopolitics Research Network: De fapt ,nimic deosebit nu se petrece. Acea campanie informaţională care este desfăşurată de Rusia este focusată mai mult pentru a genera panică, atât în regiune cât şi în întreaga -lume. Această infrastructură militară despre care vorbim a fost creată încă în anii 2017-2018. Au fost create trei Armate noi. Prima Armată de tancuri, a cărei Stat Major se află lângă Moscova, Armata a 20-a dislocată în Voronej şi Armata a 8-a, dislocată în Novocerkask. Această grupare are la activ până la 100 de mii de oameni, circa 1000 de tancuri si aproape 1000 de avioane şi alte tipuri de tehnică. În principiu această grupare de armate este gata în orice moment să atace Ucraina. Să nu uităm şi de regiunea Crimeea ocupată ilegal în 2014, unde au fost plasate până la 200 de rachete, inclusiv rachete Kalibr. De asemenea, în Crimeea există o mare grupare de avioane militare, trupe maritime aero-purtate, care nu demult au efectuat exerciţii militare. Mai există trupe militare ruseşti în regiunea transnistreană şi mai există o mare dorinţă a Moscovei de a disloca trupe în Belarus. În utlima perioadă se pare că Moscova reuşeşte să-l „convingă” pe Lukaşenko (n.r. Alexandr Lukaşenko, preşedintele Belarusului). Există informaţii că la graniţa dintre Ucraina şi Belarus vor fi dislocate trupe mixte ruso-belaruse de cercetaşi. De asemenea sub acoperirea exerciţiului militar Zapad 2021 trupe ruseşti vor fi dislocate în Belarus cu intenţia de a fi lăsate acolo. În principiu, acum asistăm la mişcarea acestor trupe care, din anul 2017, erau dislocate împrejurul Ucrainei. Dacă vorbim despre ceea ce se întâmplă în spaţiul informaţional, atunci aici asistăm la o nouă operaţiune psihologică şi informaţională care urmăreşte tensionarea situaţiei, instaurarea panicii şi, ce este cel mai important, vor să aducă atmosfera până la momentul în care toţi îl vor ruga pe Vladimir Putin să nu atace. Cauzele sunt foarte simple. Vladimir Putin este foarte îngrijorat de faptul că Joe Biden încă nu a luat legătura cu el. Cu alte cuvinte Putin vrea să atragă atenţia asupra persoanei sale, că el controlează situaţia, că el este un factor foarte important în regiune. Dar Biden l-a sunat pe Zelensky şi nu pe el, pe Putin. Acest lucru l-a înfuriat foarte mult. De asemenea l-a înfuriat şi faptul că, în ultimele două luni, liderul de la Kiev a impus foarte multe sancţiuni contra mai multor apropiaţi de ai săi. Aici vorbim în primul rând despre Medvedciuk (n.r. Viktor Medvedciuk politician ucrainean, cumătru cu Vladimir Putin), împotriva companiilor acestuia. Acum o săptămână a fost închis oficiul unui ONG afiliat acestui politician. Toate aceste lucruri îl deranjează foarte mult pe Vladimir Putin, deoarece el înţelege că a pierdut iniţiativa în Ucraina. De aceea el încearcă să arate că este cel mai important aici, că el poate ataca când vrea. Un alt factor este apropierea alegerilor pentru Duma de Stat şi pentru el nu ar fi rău să ridice tonusul electoratului patriotic, să demonstreze că Rusia este o putere regională, cu ea discută toţi, ea creează agenda la nivel global. Acest joc al muşchilor are şi acest scop. Acesta este fundalul general. În interiorul Rusiei gradul de panică a fost ridicat la cel mai înalt nivel şi acest grad iese în afară. Chiar şi aici, la Kiev, mulţi jurnalişti discută şi abordează acest subiect şi generează panică în rândul populaţiei. În realitate, Putin nu are nici un motiv şi nici o scuză să atace Ucraina şi să aducă la catastrofă centrul Europei, deoarece, dacă admitem că Rusia începe război împotriva Ucrainei, atunci armata ucraineană va fi mobilizată de luptă. Aceasta înseamnă zeci de mii de morţi nu doar de partea ucraineană. Vă asigur, deoarece, de obicei, atacatorii suportă pierderi mult mai mari decât cei care se apără. Nu-mi dau seama de ce ar avea nevoie Putin de mii de sicrie care se vor întoarce în Rusia şi de ce ar mai avea nevoie de noi sancţiuni şi de o tensionare şi mai mare a relaţiilor cu Occidentul mai ales că a fost foarte supărat de declaraţia lui Biden că el este asasin.

TVR MOLDOVA: Deci, în linii mari, asistăm la o un joc psihologic şi în aer nu miroase a război?

Mykhailo Samus, director New Geopolitics Research Network: Dacă vorbim strict din punct de vedere militar, încă din 2017 Rusia este gata de o operaţiune militară complexă contra Ucrainei. Această operaţiune poate fi desfăşurată din mai multe direcţii, atât din nord, de la sud, de la est, din partea Belarusului sau chiar şi din regiunea transnistreană. Trebuie de înţeles că trupele militare sunt doar un instrument care poate executa unele misiuni ale politicii de stat. Politica statului în Rusia este decisă de Putin şi cercul său intim. Dacă vorbim că în aer se simte miros de război? Da, se simte! Trupele militare ruse sunt gata de orice operaţiune. Este gata conducerea politică a Rusiei de o asemenea operaţiune? Eu nu cred, deoarece nu văd logica unei asemenea operaţiuni. Moscova şi aşa reuşeşte destul de bine să destabilizeze Ucraina prin Donbas, prin războiul informaţional, prin diferite pârghii economice, energetice şi altele. Nu există logică ca în acest moment să se treacă la cel mai înalt nivel a influenţei şi anume la folosirea forţei armate. Aceasta, de fapt, ar fi ultima etapă, după care Putin nu va mai putea să-şi instaureze influenţa asupra Ucrainei. După aceasta, Rusia se va izola şi mai mult, iar sancţiunile se vor înăspri mult mai mult, iar în Ucraina ura faţă de ruşi se va accentua. Dacă Vladimir Putin are asemenea obiective, atunci e clar, el poate începe o operaţiune militară de amploare. Tind să cred totuşi că are alte scopuri. Putin totuşi nu este militar, el este om din KGB, are obişnuinţa unor misiuni şi operaţiuni speciale. Toate operaţiunile sale trebuie făcute în secret. Să ne amintim anul 2014, grupurile lui Ghirkin şi altele. Anexarea Crimeii şi declanşarea conflictului din Donbas s-au făcut prin mijloace hibride, dar nu cu intervenţia directă a Rusiei. Pentru o invazie totată a Ucrainei ar trebui să există motive mult mai serioase şi mult mai argumentate. Deocamdată, asemenea motive nu văr. Într-adevăr, pe frontul din Donbas există escaladări ale situaţiei care poartă mai mult un caracter tactic. Apropo aceste escaladări joacă un rol destabilizator, în special în interiorul Ucrainei, deoarece moartea fiecărui militar ucrainean aduce după sine o rezonanţă foarte mare şi sporeşte presiunea asupra preşedintelui Zelensky. Vladimir Putin înţelege acest lucru, nu degeaba lunetişti din Rusia vin regulat în Donbas şi omoară militari ucraineni. Aceste pierderi aduc după sine presiune asupra lui Zelensky, Oamenii spun: Tu ai promis că vei aduce pacea, dar în Donbas mor oameni, de ce nu faci nimic? Putin înţelege foarte bine acest lucru. Dacă cei de la Kremlin vor începe războiul, atunci responsabilitatea tuturor celor care vor fi ucişi va cădea pe umerii lor. Acum el vorbeşte despre un conflict între nişte separatişti, despre locuitorii Donbasului care omoară fasciştii şi urmaşi ai lui Bandera, cel puţin aşa apare în ochii ruşilor. Dacă Putin va începe un război total, atunci responsabilitatea va cădea pe umerii lui. De asemenea Putin se va confrunta cu probleme şi în plan informaţional.

TVR MOLDOVA: Dacă admitem cel mai sumbru scenariu în care Kremlinul decide să atace Ucraina, care ar fi principalele ţinte şi direcţii de atac?

Mykhailo Samus, director New Geopolitics Research Network: Planurile tactice sunt cunoscute demult, hackerii au spart mai multe servere si e-mailuri ale Kremlinului şi au publicat aceste planuri. Punctul culminant a fost în anul 2017, atunci când această infrastructură militară era creată, când divizii întregi erau dislocate de-a lungul graniţei cu Ucraina. Atunci mulţi erau deranjaţi, speriaţi de ce se întâmplă. În principiu, direcţiile de atac sunt cunoscute. Prima direcţie vizează Kievul, unde de la graniţă pe autostradă sunt 200 de km. A doua direcţie este Harkov, 20-30 de km de la graniţa cu Rusia. A treia direcţie este Donbas. Acolo avem Armata a 8-a a Rusiei. În sarcina acesteia stă şi crearea unui corridor terestru de pe teritoriul Federaţiei Ruse spre Crimeea pentru a rezolva şi problema aprovizionării cu apă a peninsulei. Mai este direcţia Crimeea, Belarus şi Transnistria. Acum vorbim doar despre faza terestră, dar nu cu aceasta ar putea începe totul. Războiul ar putea începe cu faza informaţională, care merge în permanenţă începând cu anul 2014. Acum asistăm la o intensificare a acestei faze. În faza a doua vor fi trimise forţe pentru operaţiuni speciale care, cu două săptămâni înaintea declanşării războiului, vor avea menirea să pregătească toate coordonatele ţintelor de atac, obiectivele importante, pregătirea distrugerii acestora. Următoarea fază este faza atacurilor cu rachetă. După cum spuneam, în Crimeea se află circa 200 de rachete care pot fi declanşate instantaneu, iar în jurul Ucrainei sunt trei Armate în componenţa fiecareia aflându-se câte o divizie de rachete EsKander - cam încă 100 de rachete. Misiunea acestei faze (n.r.-faza atacului cu rachete) este să atace obiecte ale infrastructurii militare, obiecte administrative şi de apărare anti-aeriană şi anti-rachetă. Când este distrusă apărarea anti-aeriană poate demara faza aeriană a războiului, adică în luptă intră aviaţia militară. La această etapă se crează superioritate în aer şi se începe distrugerea din aer a trupelor militare terestre şi a infrastructurii care a mai rămas. Abia după aceasta începe faza terestră în care participă infanteria. Deja, la această etapă putem desena scheme şi săgeţi pe hartă. Până a începe faza terestră, atacuri cu rachetă se pot face atât dinspre Belarus cât şi dinspre Crimeea. Din ambele puncte Ucraina este ca în palmă. Apropo în timpul atacurilor cu rachetă mai este declanşat şi atacul radio-electronic, care are menirea să perturbeze comunicarea oponentului. Din păcate Ucraina nu are infrastructură de apărare anti-rachetă, acum se discută despre crearea acesteia. Pe lângă aceasta se discută despre modernizarea apărării anti-aeriene, dezvoltarea trupelor care folosesc drone. Deja avem cumpărate sisteme turceşti Bairahtar. Către 2030, în Ucraina se preconizează să fie dezvoltată aviaţia fără pilot. Pilotate vor rămâne doar avioanele de vânătoare, cele de atac vor fi înlocuite cu drone.

TVR MOLDOVA: Din punctul dvs de vedere, cât va putea Ucraina să reziste, în cazul celui mai negru scenariu? Va putea Ucraina să se opună Federaţiei Ruse şi dacă nu, pe cine poate miza Kievul pentru a putea face faţă agresiunii?

Mykhailo Samus, director New Geopolitics Research Network: Eu cred că din punct de vedere militar, deocamdată, nu putem miza pe ajutorul cuiva, deoarece Ucraina nu este membră NATO şi Ucraina nu are aliaţi, din punct de vedere formal. Noi avem parteneri precum SUA, Marea Britanie, Canada, Polonia, ţările baltice, România. Acestea sunt statele care ne pot sprijini din punct de vedere a vânzării de armament şi pregătirea efectivului militar şi în general în stabilirea contactelor. Aceste ţări ne ajută să atingem standardele NATO. Anul trecut au avut loc exerciţii militare strategice în cadrul forţelor militare ucrainene, care s-au desfăşurat conform standardelor NATO. Însă, nimeni nu va lupta pentru noi, deoarece nu suntem membri NATO şi nu avem parteneri sau nu avem alianţe precum are, de exemplu, Turcia cu Azerbaidjan. Am văzut că în timpul ultimului conflict, Turcia deschis a sprijinit Azerbaidjanului şi a declarat că va lupta cu toată capacitatea cât va fi nevoie. Ucraina poate miza doar pe puterile proprii, dar numai din punct de vedere militar şi la prima etapă, deoarece ulterior în funcţie de nivelul de degradare a situaţiei, când vor fi folosite rachete, aviaţia şi aşa mai departe, atunci NATO va trebuie să întreprindă careva măsuri, deoarece trebuie să înţeleagă că dacă oamenii de la Kremlin sunt în stare de astfel de operaţiuni, atunci aceşti oameni vor trebui opriţi, fiindcă următorii vor fi Polonia, Lituania şi alţii. De aceea, eu cred că Putin nu este interesat să crească ostilitatea până la această fază, dar dacă vorbim de un astfel de scenariu, Ucrainei îi va fi foarte să reziste, dat fiind că Ucraina nu are apărarea anti-aeriană, de fapt ea există însă fără componenta anti-rachetă şi fără această fază noi nu vom rezista. Se va întâmpla exact cum a fost recent în Karabahul de Munte. Azerbaidjanul a distrus toată apărarea anti-aeriană şi controlând spaţiul aerian a purces la distrugerea forţelor terestre. Exact aşa planifică ruşii. Pentru Ucraina va fi foarte greu să ţină piept acestei operaţiuni vaste. Noi vorbim intens despre dezvoltarea scutului anti-aerian şi rachete care ţintesc la 1000 de km, inclusiv pe teritoriul Rusiei şi noi am făcut un pas în acest sens cu rachetele Neptun, însă ele zboară doar 300 de km şi acestea sunt rachete împotriva navelor militare. Avem nevoie de rachete tactice şi operative care sunt dezvoltate la momentul de faţă la uzina din Dnepr. Deocamdată nu suntem pregătiţi de cel mai sumbru scenariu.

TVR MOLDOVA: Aţi pomenit despre trupele ruse dislocate ilegal în regiunea transnistreană. Spuneţi-ne care este rolul lor în această combinaţie pusă la cale de Kremlin?

Mykhailo Samus, director New Geopolitics Research Network: Eu am enumerat mai multe faze, când va fi nemijlocit operaţiunea de ocupare a teritoriilor. Atunci un rol important îl va avea Crimeea, pentru că se VA realiza dislocarea paraşutiştilor pe ţărmul Mării Negre, va avea loc dislocarea paraşutiştilor din Districtul Militar de Vest al Rusiei. Eu cred că în această operaţiune, când vor fi dislocaţi paraşutiştii ruşi lângă Odessa, atunci trupele ruse din Transnistria pot fi folosite neutralizare şi pentru lovituri asupra trupelor ucrainene, în special trupele de cercetaşi, pentru a distruge obiectIve strategice ale militarilor ucraineni. Dacă toate eforturile vor fi canalizate spre respingerea atacurilor paraşutiştilor, în acel moment trupele care vor veni din Rusia sau din Transnistria vor fi foarte deranjante, dar utile pentru armata rusă, deoarece ele vor distrage atenţia şi vor fi prezente pe toate fronturile, încât armata ucraineană nu-şi va putea concentra apărarea. Cred că anume pentru acest lucru vor fi folosite trupele ruse din Transnistria.

